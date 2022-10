JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan analisis dampak kenaikan harga BBM paling terasa bagi masyarakat pedesaan.

"Memang secara umum baik rumah tangga pedesaan dan perkotaan mengalami penurunan kesejahteraan. Tetapi penurunan yang terbesar dialami oleh masyarakat pedesaan," kata Pakar Ekonomi Makro dan Perdagangan International BRIN, Iwan Hermawan, dalam acara SAPA Media secara virtual, Senin (3/10/2022).

"Untuk masyarakat perkotaan di tingkat midle low relatif menurun tetapi lebih kecil dibandingkan dari masyarakat pedesaan," tambahnya.

Iwan menjelaskan di dalam masyarakat pedesaan dilakukan analisis di 5 rule yang terbagi berdasarkan penggolongan pekerjaan. Sedangkan di masyarakat perkotaan terdapat rule.

"Di mana di rule 1 itu mereka yang bekerja di sektor pertanian atau buruh tani, kemudian di rule 2 setelahnya pendapatanya meningkat. Dari kenaiakan harga BBM tersebut hampir di semua rumah tangga mengalami penurunan kesejahteraan," katanya

Iwan menjelaskan hasil tersebut didapatkan melalui analisis skenario simulasi pendekatan kesenambungan umum. Dimana simulasi pertama, yaitu kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting. Kedua, kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting plus harga bapokting.

Ketiga, kenaiakan harga BBM bersubsidi eksisting plus harga bapokting plus bansos. Keempat, kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting plus harga bapokting plus bansos plus produktivitas sektor transportasi dan logistik, dan kelima ialah kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting plus harga bapokting plus bansos plus produktivitas sektor transp. dan logistik plus pertanian pangan.