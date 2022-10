JAKARTA – Daftar harga beras hari ini mengalami kenaikan. Semua jenis beras di Pasar DKI Jakarta terpantau mengalami kenaikan pada hari ini.

Mulai dari beras IR.I (64), beras IR.II Ramos, beras IR III, beras Muncul (medium), dan beras premium. Mengutip Info Pangan Jakarta, Rabu (5/10/2022), rata-rata kenaikan harga beras IR.I (64) sebesar Rp5 atau seharga Rp11.625 per kilogram (kg) dibandingkan sebelumnya.

Begitu juga beras IR.II Ramos naik Rp5 menjadi Rp10.727 per kg. Lalu, untuk beras IR III naik Rp26 menjadi Rp9.826 per kg. Beras Muncul naik Rp27 menjadi Rp12.551 per kg. Sementara beras premium naik Rp12 menjadi Rp12.289 per kg.

Lebih rinci, berikut harga beras medium yang disebut paling banyak dipilih oleh konsumen.

-Pasar Senen Blok III-IV, Rp12.000 per kg

-Pasar Jembatan Merah, Rp14.500 per kg

-Pasar Sunter Podomoro, Rp12.000 per kg

-Pasar Rawa Badak, Rp13.500 per kg

-Pasar Grogol, Rp12.500 per kg

-Pasar Minggu, Rp11.500 per kg

-Pasar Mayestik, Rp18.000 per kg

-Pasar Kramat Jati, Rp12.500 per kg

-Pasar Jatinegara, Rp12.000 per kg

-Pasar Perumnas Klender, Rp13.000 per kg

-Pasar Pulo Gadung, Rp11.600 per kg -Pasar Ciplak, Rp12.600 per kg -Pasar Cibubur, Rp12.500 per kg -Pasar Baru Metro Atom, Rp13.000 per kg -Pasar Tomang Barat, Rp13.000 per kg -Pasar Pal Merah, Rp13.000 per kg -Pasar Kalibaru, Rp13.000 per kg -Pasar Koja Baru, Rp13.000 per kg -Pasar Klender SS, Rp13.000 per kg. Sedangkan untuk beras premium, berikut daftar pasar dan harganya: -Pasar Anyer Bahari, Rp13.000 per kg -Pasar Klender SS, Rp13.000 per kg -Pasar Rawamangun, Rp11.000 per kg -Pasar Pal Merah, Rp12.000 per kg -Pasar Kelapa Gading, Rp13.000 per kg -Pasar Pademangan Timur, Rp13.000 per kg -Pasar Pluit, Rp15.000 per kg -Pasar Kalibaru, Rp13.000 per kg -Pasar Koja Baru, Rp13.000 per kg -Pasar Tebet Barat, Rp13.000 per kg -Pasar Kramat Jati, Rp15.000 per kg -Pasar Perumnas Klender, Rp13.000 per kg -Pasar Pulo Gadung, Rp13.000 per kg -Pasar Jembatan Merah, Rp13.700 per kg -Pasar Rawa Badak, Rp13.500 per kg.