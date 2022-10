JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo berkunjung ke Trump International Golf Club, West Palm Beach, Florida, sebagai salah satu agenda lawatan ke Amerika Serikat (AS).

Hary pun membagikan foto-foto Trump International Golf Club di laman Instagram miliknya.

โ€œItโ€™s a very beautiful course with 27 holes,โ€ujar Hary Tanoeseodibjo, Sabtu (15/10/2022).

Selain mengunjungi Trump International Golf Club, Hary beserta Liliana Tanosoedibjo juga bertemu dengan Presiden AS ke-45, Donald Trump dan keluarga besarnya.

(ZWD)