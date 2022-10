JAKARTA - Cara top up ShopeePay melalui ATM BNI. Cara top up ShopeePay dapat dilalukan dengan berbagai metode pembayaran. Misalnya top up ShopeePay melalui ATM BRI, BNI,BCA dan Mandiri.

Layanan pembayaran digital yang ditawarkan Shopee ini untuk memudahkan penggunanya. Untuk melalukan top up ShopeePay lewat ATM perlu dipastikan saldo di rekening cukup.

Bagi pengguna yang masih bingung bagaimana cara top up ShopeePay melalui ATM, simak penjelasan mudahnya.

Dirangkum Okezone, Kamis (27/10/2022), berikut cara top up ShopeePay lewat ATM BNI:

• Buka aplikasi Shopee.

• Klik menu ShopeePay.

• Klik Isi Saldo.

• Pilih Bank Transfer.

• Pilih Bank BNI.

• Klik Konfirmasi.

• Simpan kode Virtual Account BNI.

• Datang ke ATM BNI terdekat. • Masukkan kartu ATM BNI. • Klik Menu Lain. • Klik Transfer. • Pilih Dari Rekening Tabungan. • Pilih Virtual Account Billing. • Masukkan kode virtual account BNI. • Isi nominal top up ShopeePay. • Klik Ya. • Klik Ya untuk konfirmasi. • Tunggu hingga notifikasi top up ShopeePay muncul.