JAKARTA - Wall Street ditutup turun pada akhir perdagangan Jumat (4/11/2022), di mana ini lebih rendah dalam empat hari berturut-turut.

Hal itu karena data ekonomi tidak banyak mengubah ekspektasi Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 146,51 poin, atau 0,46%, menjadi 32.001,25, S&P 500 (SPX) kehilangan 39,8 poin, atau 1,06%, menjadi 3.719,89 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 181,86 poin, atau 1,73%, menjadi 10.342,94.

Menyusul pernyataan Federal Reserve pada hari Rabu, komentar dari Ketua Fed Jerome Powell bahwa sangat prematur untuk berpikir tentang menghentikan kenaikan suku bunga mengirim saham lebih rendah karena imbal hasil obligasi AS dan dolar AS naik, sebuah pola yang berlanjut hingga Kamis.

Data ekonomi pada hari Kamis juga menunjukkan pasar tenaga kerja yang terus tetap kuat, meskipun laporan terpisah menunjukkan pertumbuhan di sektor jasa melambat pada Oktober, menjaga The Fed pada jalur kenaikan suku bunga yang agresif.

"Bertahun-tahun yang lalu tugas The Fed adalah mengambil alih pukulan dan keseimbangan itu selalu merupakan transisi yang sangat sulit, Anda ingin ekonomi melambat untuk menjaga inflasi agar tidak lepas kendali, tetapi Anda ingin pendapatan yang cukup untuk mendukung harga saham," kata mitra Rick Meckler di Cherry Lane Investments di New Vernon, New Jersey.

"Ini tentang tingkat perubahan sebanyak perubahan sehingga ketika tingkat perubahan mulai melambat yang hampir menjadi positif meskipun secara absolut kita akan terus melihat tingkat yang lebih tinggi, dan tingkat yang lebih tinggi berarti lebih banyak. persaingan untuk saham dan kelipatan yang lebih rendah," tambahnya.

Sementara para pelaku pasar secara kasar terbagi antara kemungkinan kenaikan suku bunga 50 basis poin dan 75 basis poin pada bulan Desember, puncak suku bunga dana Fed terlihat naik menjadi setidaknya 5%, dibandingkan dengan pandangan sebelumnya tentang kenaikan ke kisaran 4,50%-4,75%.

Investor akan mengamati dengan cermat laporan nonfarm payrolls pada hari Jumat untuk tanda-tanda kenaikan suku bunga Fed mulai memiliki dampak penting pada perlambatan ekonomi.

Kenaikan hasil membebani perusahaan pertumbuhan megacap seperti Apple Inc (AAPL.O), turun 4,24%, dan Alphabet Inc (GOOGL.O), yang kehilangan 4,07% dan menurunkan teknologi (.SPLRCT) dan layanan komunikasi (. SPLRCL) sebagai sektor dengan kinerja terburuk pada sesi ini. Kerugian tertahan di Dow Jones berkat kenaikan di industri termasuk Boeing Co (BA.N), yang naik 6,34%, dan kenaikan 2,20% pada pembuat alat berat Caterpillar Inc (CAT.N). Saham Qualcomm Inc (QCOM.O) dan Roku Inc (ROKU.O) masing-masing turun 7,66% dan 4,57%, setelah perkiraan kuartal liburan mereka turun di bawah ekspektasi. Dengan sekitar 80% perusahaan S&P 500 melaporkan pendapatan, tingkat pertumbuhan yang diharapkan adalah 4,7%, menurut data Refinitiv, naik sedikit dari 4,5% pada awal Oktober. Volume di bursa AS adalah 11,81 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,63 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir. Masalah yang menurun melebihi jumlah yang meningkat di NYSE dengan rasio 1,75 banding-1; di Nasdaq, rasio 1,50 banding 1 mendukung penurunan. S&P 500 membukukan 6 tertinggi baru 52-minggu dan 46 terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 77 tertinggi baru dan 291 terendah baru.