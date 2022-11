JAKARTA – Bos Tesla Elon Musk telah secara resmi membeli Twitter seharga USD44 miliar atau setara Rp682 triliun.

Pengambilalihan Musk senilai USD44 miliar atau sekitar Rp633 triliun ini juga mengungkap sejarah twit kontroversial dari sang pengusaha miliarder kelahiran Afrika Selatan.

Berikut fakta Elon Musk beli Twitter yang dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu (6/11/2022).

1. Bawa Wastafel Usai Resmi Beli Twitter

Elon Musk membawa wastafel ke markas besar Twitter saat kunjunganya pada Rabu (27/10/2022).

Pada unggahan akun Twitter @elonmusk, Elon Musk terlihat berjalan dan tertawa sambil membawa wastafel di kedua tangannya.

“Entering Twitter HQ – let that sink in!,” tulisnya dalam keterangan video.

2. Perjalanan Panjang Elon Musk Beli Twitter

Dilansir BBC di Jakarta pada Sabtu (29/10/2022), awal kisah ini dari suatu malam yang sejuk di San Jose, California, akhir Maret lalu.

Pada awal April, Musk tampak senang dengan posisinya sebagai anggota dewan direksi di Twitter. Dia berulang kali mencuit soal bagaimana perusahaan media sosial itu dapat berubah.

Namun, pertemuan pribadi antara Musk dengan CEO Twitter, Parag Agrawal, tidak berlangsung baik. Keduanya tidak sepakat soal bagaimana cara membenahi Twitter. Musk pun frustasi.

"Membenahi Twitter dengan berdiskusi bersama Parag tidak akan berhasil," kata Musk melalui pesan singkat kepada Taylor.

"Tindakan yang drastis perlu dilakukan," tambahnya.

Pada 14 April, Musk secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin membeli Twitter sepenuhnya. Dia menawarkan USD44 miliar atau setara dengan Rp682,5 triliun untuk Twitter.

3. Masa Depan Twitter di Tangan Elon Musk

Musk mengunggah cuitan kepada calon pengiklan dengan rendah hati - ini tak biasa untuk Elon Musk - pada Kamis.

Dia mengatakan, alasannya membeli Twitter adalah untuk mencoba menolong umat manusia”, dan dia menginginkan “peradaban untuk memiliki alun-alun kota digital.

Dia juga menyiratkan bahwa, kalau misi ini gagal, dia akan menerimanya. Fakta bahwa dia menujukan cuitan itu kepada calon pengiklan di Twitter menunjukkan bahwa untuk sekarang dia masih akan mempertahankan model bisnis Twitter.

Meskipun, raksasa media sosial ini sudah beberapa waktu mengalami merosotnya keuntungan bila dibandingkan dengan Alphabet milik Google dan Facebook milik Meta.

Di masa lalu, dia juga pernah secara bombastis bicara tentang melonggarkan moderasi, sehingga lebih banyak suara bisa didengar dengan bebas.

Twitter telah lama dituduh berat sebelah kepada akun-akun yang bernada sayap kiri dan lebih liberal - yang selalu disangkal platform tersebut.

4. Sebanyak 2.000 Karyawan Twitter Terancam Kena PHK

Pasca diakuisisi Elon Musk, Twitter berencana memberhentikan seperempat tenaga kerjanya. Hal tersebut merupakan putaran pertama gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurut Washington Post, pengacara selebriti Alex Spiro, perwakilan hukum Musk sudah lama memimpin percakapan tentang PHK.

Menurut pengajuan peraturan, Twitter memiliki lebih dari 7.000 karyawan pada akhir 2021. Sehingga seperempat dari jumlah karyawan yang akan diberhentikan sekira 2.000 karyawan.

Namun beberapa waktu lalu, Elon Musk membantah laporan New York Times tentang pemberhentian karyawan Twitter lebih awal dari 1 November untuk menghindari hibah saham yang jatuh tempo pada hari itu.

5. Incaran Selanjutnya BTS

Usai menjadi pemilik resmi Twitter, kini Elon Musk rupanya ingin juga mencoba peruntungannya di dunia entertainment. Hal itu karena dia sempat mengatakan kalau ingin membeli boygrup asal Korea Selatan, BTS.

Dikutip dari video yang beredar di media sosial TikTok @become.some pada Kamis (3/11/2022), Elon Musk secara terang-terangan mengaku sangat ingin membeli BTS.

"I want to buy BTS, they are very popular now," ujarnya dalam video. Kemudian, dia juga menyapa penggemar BTS yang disebut Army dalam video itu.

"Dont you mind, Army?" katanya.