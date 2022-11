LONDON - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno secara langsung meresmikan pembukaan restoran Waroeng Windsor di London, Inggris pada Senin (7/11/2022).

Turut hadir Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, Governor of the Military Knights of Windsor General Peter Thomas Clayton Pearson, Deputi Bidang Pemasaran Ni Made Ayu Marthini dan Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Anggara Hayun Anujuprana.

Selanjutnya, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional II Kemenparekraf Cecep Rukendi, General Manager Bank Negara Indonesia (BNI) London Roekma Hari Adji dan Ketua Indonesian Small Medium Enterprises (ISME) Dyah A Assyriati serta diaspora.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Diaspora dan Indonesia Small Medium Enterprise (ISME).

"Kami juga mengapresiasi BNI yang mendukung program Spice Up The World. Waroeng Windsor adalah pembiayaan pertama dalam program Spice Up The World," ungkap Sandiaga Uno.

Lebih lanjut dipaparkannya, program tersebut merupakan program yang didesain untuk mempromosikan rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia kepada dunia.

Apabila China punya Jalur Sutra sebagai jalur perdagangan, Indonesia punya jalur ini untuk mengenalkan beraneka ragam rempah yang dimiliki Indonesia.

"Kami berharap dalam program ini kami bisa mengembangkan 400.000 restoran Indonesia di seluruh dunia. Sebagian besar ada di Eropa, beberapa ada di UK (Inggris) dan juga Amerika dan tersebar di kawasan Asia," ungkap Sandiaga Uno. Oleh karena itu, lanjutnya, dirinya ingin terus membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mengembangkan program Spice Up The World. Targetnya untuk mendorong ekspor rempah-rempah yang diproyeksi mencapai triliunan dolar sekaligus mempromosikan kuliner Indonesia kepada dunia. "Lewat restoran yang ada sekarang dan yang baru dibangun, kami berharap mereka dapat mempromosikan gastronomi Indonesia kepada dunia. Kami mengucapkan selamat atas dibukanya restoran Warung Windsor, semoga membawa rezeki yang berkah," ungkap Sandiaga Uno. Peresmian Waroeng Windsor diungkapkan Sandiaga Uno merupakan suatu sejarah. Dirinya berharap dapat lebih banyak lagi pengusaha di Inggris dyang dapat membuka lagi restoran untuk mengenalkan rempah dan kuliner Nusantara. "Mudah-mudahan lebih banyak lagi restoran Indonesia yang buka di UK, di mana-mana dan mendorong kebangkitan dari makanan Indonesia dan rempah-rempah Indonesia juga," ungkap Sandiaga Uno. "Terima kasih juga buat ISME yang dalam waktu singkat bisa berkembang dan membuka peluang untuk lebih banyak lagi pengusaha Indonesia buka usaha di luar negeri," tutupnya.