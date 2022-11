JAKARTA – Lima contoh surat lamaran kerja terbaru lewat email. Diketahui, melalui surat lamaran kerja, karakter dan kualitas seseorang dapat terlihat oleh penerima kerja.

Adapun masih banyak orang yang belum tahu bagaimana membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar.

Mengirim lamaran pekerjaan lewat e-mail memang terkesan mudah. Namun, ketika melamar kerja, tentu ada etika yang harus diperhatikan. Hal ini sama dengan cara melamar kerja lewat e-mail.

Lantas, apa saja lima contoh surat lamaran kerja terbaru lewat email?

Dihimpun Okezone dari berbagai sumber, Selasa (8/11/2022), berikut lima contoh surat lamaran kerja terbaru lewat email:

1. To : hrd@perusahaan.co.id

Cc : manager@perusahaan.co.id

Subject : Lamaran - Staff Administrasi

Dengan hormat,

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan melalui situs www.lowongankerja.co.id pada tanggal 8 November 2022, PT Sukses Makmur Sentosa memberi informasi lowongan tenaga kerja sebagai Staff Administrasi. Oleh karena itu, perkenankan saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

TTL :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

No Telpon :

mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan pada posisi tersebut.

Bersama dengan surat lamaran ini, saya lampirkan dokumen pendukung lain sebagai bahan pertimbangan HRD. Di antaranya scan daftar riwayat hidup, ijazah terakhir, transkrip nilai dan foto terbaru. Semua lampiran saya kirim dalam bentuk attachment yang bisa diunduh.

Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari tim di perusahaan Bapak/Ibu.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(nama lengkap)

(no kontak)

2. To: rekrutmen@boutiqueindah

Subject: Staff Marketing

Yth. Pimpinan SDM/HRD Boutique Indah

Di Jakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

Tempat, Tanggal Lahir:

Pendidikan Terakhir:

Alamat:

Telepon:

Status:

Berdasarkan info lowongan kerja yang dimuat di Harian Pagi, Boutique Indah sedang membutuhkan staff marketing.

Maka, dengan surat ini saya ingin mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin sebagai staff marketing.

Sebelumnya, saya memiliki pengalaman bekerja sebagai staff marketing di sejumlah perusahaan swasta.

Adapun sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan beberapa dokumen pelengkap, termasuk CV dan SKCK.

Besar harapan saya untuk bisa bekerja di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.

Hormat saya,

(Nama lengkap)

3. To : hrd.perusahaan@website.co.id

Cc : manager.perusahaan@website.co.id

Subject : Lamaran – Staff Keuangan

Dengan hormat,

Menurut informasi yang tertera pada website resmi perusahaan www.website-resmi.com, bahwa (Nama Perusahaan) sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai Staff Keuangan di wilayah Kota Bandung.

Perkenalkan, Saya (Nama Lengkap) adalah seorang fresh graduate Universitas Mandiri Jurusan S1 Ilmu Akutansi. Selama kuliah saya telah mengikuti program magang dan interneship di bidang keuangan.

Dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan lamaran pekerjaan pada posisi sebagai Staff Keuangan di (Nama Perusahaan).

Sebagai bahan pertimbangan bagi HRD, bersama surat ini saya lampirkan dokumen persyaratan lamaran pekerjaan dalam bentuk softcopy yang dapat diunduh sebagai berikut:

Daftar riwayat hidup

Ijazah terakhir

Transkrip nilai

Pas foto terbaru

Surat keterangan magang

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. Besar harapan saya agar dapat diundang dan hadir dalam sesi wawancara untuk memperkenalkan diri secara lebih lanjut.

Hormat saya,

(Nama Lengkap)

4. To: recruitment.hrd@binasejahtera.co

Cc: ceo@binasejahtera.co

Subject: Internal Web Designer (kode posisi)

Dengan hormat,

Sesuai dengan informasi yang tertera pada website PT Bina Sejahtera, perusahaan tersebut sedang membutuhkan tenaga kerja sebagai Web Designer, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

Alamat:

Tempat, Tanggal Lahir:

Pendidikan:

Bermaksud untuk mengisi lowongan pada pekerjaan tersebut.

Bersama dengan surat ini saya juga melampirkan daftar riwayat hidup dan data pendukung lainnya sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu ke dalam bentuk attachment yang bisa diunduh.

Besar harapan saya untuk menghadiri panggilan tes dan wawancara guna menjelaskan lebih mendalam mengenai data diri saya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(nama & tanda tangan)

5. To: recruitment.hrd@sejahterasuksesmakmur.com

Subject: Handani Putri-Staff Accounting

Dear PT Sejahtera Sukses Makmur team According to the latest information that I have from (informasi lowongan diperoleh), that (nama perusahaan) is an open opportunity for a (posisi yang dilamar) position, and I'm so excited to join your company.

My latest experience is working as a [posisi yang dilamar] in a (posisi yang dilamar) at (daerah perusahaan sebelumnya). As a (posisi yang dilamar), I'm responsible for (deskripsi keahlian).

(Jelaskan pengalaman kerja lain di posisi yang dilamar sebagai informasi tambahan)

I also had experience as a (posisi yang dilamar) intern in (perusahan tempat magang). At that company, I was (deskripsi keahlian).

Accordingly, my experience could be a consideration for (nama perusahaan) to allow me to do an interview. Because I've realized that my Curriculum Vitae, portfolio, and explanation in this email are not clear enough to get to know me.

Within this email, I already attached my latest curriculum vitae and portfolio. Thank you so much for the time.

Best regards,

(Nama)

(Lampiran)