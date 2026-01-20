Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Disinggung Luhut, Prabowo Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari Tbk!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |20:37 WIB
Disinggung Luhut, Prabowo Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari Tbk!
Disinggung Luhut, Prabowo Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari Tbk! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencabut izin PT Toba Pulp Lestari Tbk. Toba Pulp Lestari masuk daftar 28 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pencabutan izin tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan hasil investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait pada Senin, 19 Januari 2026. Rapat dilakukan secara daring dari London, Inggris.

“Ini kami ulangi, berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Selain itu, terdapat enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Sebelum pemerintah mencabut izin 28 perusahaan termasuk PT Toba Pulp Lestari, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan Luhut sudah menyinggung izin Toba Pulp Lestari. Bahkan, Luhut menolak keberadaan Toba Pulp Lestari.

Luhut menyarankan agar Presiden Prabowo mencabut izin usaha Toba Pulp Lestari karena kerusakan yang ditimbulkan sudah terlalu masif dan merugikan negara. 

"Bukan hanya menentang. Saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200.000 hektare tanah di sana? Ya enggak bener lah. Saya setuju banget dengan Presiden. Itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita tinggal saja di luar, bawa duitnya keluar. Apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat," kata Luhut dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196515/satgas_pkh-QZc3_large.jpg
Daftar 28 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196293/prabowo-M2Dc_large.jpg
Prabowo Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Dunia 2026, Dihadiri Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196238/sritex-PYJC_large.png
Prabowo Bentuk BUMN Tekstil di Bawah Danantara, Bagaimana Nasib Sritex?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196236/wamenkeu-BWek_large.jpg
Ini Alasan Prabowo Usulkan Wamenkeu Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196123/presiden_prabowo-ShoR_large.JPG
Presiden Prabowo Akan Pidato di World Economic Forum Davos Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/470/3195284/prabowo_subianto-0jlE_large.jpeg
Prabowo Koreksi Desain dan Fungsi IKN, Minta Pembangunan Dipercepat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement