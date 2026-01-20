Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Kejar Aturan Layer Cukai Rokok Baru Secepatnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |07:39 WIB
Purbaya Kejar Aturan Layer Cukai Rokok Baru Secepatnya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukukan perubahan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pemerintah kini tengah mematangkan skema penambahan lapisan (layer) baru cukai rokok yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi produk tembakau.

Meski rincian teknis per lapisan belum dibuka ke publik, Purbaya menegaskan bahwa proses diskusi internal di kementeriannya sedang berlangsung secara intensif.

"Belum, masih didiskusikan. Kita buat cepat secepat mungkin lah," ujar Purbaya saat ditemui usai rapat di Gedung DPR, Senin (19/1/2026).

Terkait tenggat waktu implementasi, Purbaya menargetkan kebijakan ini dapat diputuskan pada pekan ini. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan tersebut tidak bisa langsung diterapkan karena harus melewati tahap konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan mekanisme undang-undang.

"Implementasi minggu ini mungkin nggak sih. Tapi minggu ini putuskan. Nanti kan kalau nggak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Nanti saya tergantung DPR-nya, DPR punya waktu apa nggak," tambahnya.

Rencana penambahan atau penataan ulang layer cukai rokok ini menjadi perhatian publik karena dampaknya yang luas terhadap industri hasil tembakau (IHT).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196288/purbaya-ACXo_large.jpg
Purbaya soal Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2026: Berdoa, Tak Terlalu Sulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196275/purbaya-wldv_large.jpg
Rupiah Babak Belur tapi IHSG Cetak Rekor, Purbaya Singgung Isu Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196253/purbaya-ITbk_large.jpg
Purbaya Dukung Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196074/purbaya-ZNu4_large.jpg
Dana TKD Daerah Bencana Tak Dipotong, Purbaya: Habiskan Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196067/purbaya-e8Rb_large.jpg
Usai Danantara, Purbaya Siap Datangi Kantor-Kantor yang Keluhkan Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196020/purbaya-12DH_large.jpg
Purbaya Terbitkan Aturan Baru Tabungan Hari Tua PNS, Ini Isinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement