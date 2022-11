JAKARTA – Garuda Indonesia bakal menggelar Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) pada tanggal 28 November – 06 Desember 2022. Dalam penyelenggaran GOTF, Garuda Indonesia bekerjasama dengan Bank Mandiri.

Pada gelaran GOTF kali ini, Garuda Indonesia menghadirkan penawaran khusus potongan harga tiket penerbangan hingga 80% yang dapat diakses secara online tidak hanya melalui kanal digital resmi perusahaan aplikasi mobile apps "Fly Garuda", Website Garuda Indonesia, contact center, namun juga melalui mitra platform perjalanan dan gaya hidup Traveloka, serta online travel agent Tiket.com.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa pelaksanaan GOTF ini merupakan bentuk komitmen Garuda Indonesia sebagai national flag carrier untuk memperluas aksesibilitas masyarakat dalam mengakses ragam pilihan paket perjalanan dengan kemudahan kanal digital yang tersedia.

“Sejalan dengan momentum pemulihan industri pariwisata yang terus dioptimalkan oleh seluruh pihak, kehadiran GOTF ini diharapkan akan dapat menghadirkan layanan digital experience yang seamless melalui berbagai kemudahan akses bagi masyarakat dalam untuk mendapatkan berbagai penawaran menarik layanan penerbangan yang aman dan nyaman, mengingat penawaran ini dapat diakses dimanapun melalui perangkat digital yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan behaviour masyarakat yang kini semakin memiliki preferensi tersendiri atas aksesbilitas layanan penerbangan yang lebih real time dan fleksibel”, jelas Irfan, Kamis (17/11/2022).

“Adapun periode perjalanan bagi promo diskon tiket GOTF yang kami hadirkan kali ini berlangsung dari 28 November 2022 hingga 06 Desember 2023 sehingga kami harapkan dengan rentang periode perjalanan yang lebih panjang ini para pengguna jasa dapat lebih leluasa memilih jadwal penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan mereka", papar Irfan.

Selain penawaran potongan harga hingga 80%, pada pelaksanaan GOTF kali ini para pengguna jasa Garuda Indonesia juga berkesempatan untuk mendapatkan grand prize berupa 1 buah mobil Wuling bagi pelanggan dengan pembelian tiket terbesar (top spender) selama program GOTF berlangsung.

Sementara itu, khusus bagi anggota GarudaMiles juga mendapatkan penawaran menarik selama periode GOTF yaitu mulai dari kesempatan mendapatkan total welcome bonus hingga 2022 miles bagi anggota baru yang mendaftar keanggotaan GarudaMiles, kesempatan mendapatkan Miles Back sebesar 22% bagi anggota GarudaMiles yang melakukan penukaran miles (redemption) menjadi GA award ticket via Fly Garuda Apps and GA website, 50% Bonus Miles untuk setiap transaksi Beli Mileage dengan minimum pembelian 1000 miles hingga harga spesial keanggotaan berbayar GarudaMiles Gold Privilege, dengan manfaat setingkat GarudaMiles Gold dan memiliki tambahan benefit asuransi, 5X Free Lounge, dan 10% discount redemption yang dapat dinikmati selama 12 bulan keanggotaan.

Lebih lanjut, pada gelaran GOTF ini, Bank Mandiri sebagai bank partner juga akan memberikan nilai tambah kepada nasabah Mandiri yang juga merupakan pelanggan Garuda Indonesia yang melakukan transaksi dengan mandiri kartu kredit dan debit berupa diskon hingga Rp 2 Juta, flash sale diskon 24%, serta cashback hingga 50% untuk transaksi di Livin’ SUKHA. Selain itu, nasabah kartu kredit juga memiliki kemudahan untuk cicilan 0% atau ubah transaksi kartu kredit menjadi cicilan di Livin’ by Mandiri.

Direktur Jaringan & Retail banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan Bank Mandiri telah menyempurnakan Super App Livin' by Mandiri dengan meluncurkan fitur Livin' SUKHA.

“Melalui konsep 'one stop solution for all your lifestyle', Livin' SUKHA memungkinkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam satu aplikasi. Salah satu merchant Livin’ SUKHA adalah Garuda Indonesia, dimana nasabah bisa membeli tiket pesawat Garuda, dan mendapatkan promo di GOTF tahun ini,” ujar Aquarius.