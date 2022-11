JAKARTA - Chief Financial Officer Asia PT Orica Mining Services, Velisia Gunawan mengatakan bahwa visi misi tujuan perusahaannya yakni sama dengan yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G20). Hal itu diungkapkannya dalam webinar "Facing The Challenges of Indonesia's Mining Industry in 2023" secara virtual.

Orica Mining Services merupakan perusahaan supplier eksplosif terbesar di dunia berbasis di Australia yang sudah mempunyai pengalaman lebih dari 140 tahun dan jumlah employee saat ini sekitar 13.000 di seluruh dunia dan melayani customer di tambang lebih dari 100 negara.

"Tujuan visi itu sama dengan yang dibahas di G20 bahwa net zero emition di tahun 2050 itu salah satu visi kita sebagai partner di dunia tambang," kata Velisia, Kamis (17/11/2022).

Dia menuturkan, Orica Mining Services dibagi dalam lima regional salah satunya region Asia, yang headquarter di Jakarta, Indonesia. Menurut dia, jika dilihat dari perusahaan Orica itu sendiri bahwa negara Indonesia sangat menjanjikan dan memiliki banyak peluang serta kesempatan untuk lebih bisa berinvestasi di Tanah Air.

"Karena dilihat dari perusahaan Orica itu bahwa Indonesia sangat menjanjikan dan banyak peluang opportunity yang ada di negara untuk lebih berinvestasi di Indonesia," katanya. Sebagaimana diketahui, Orica adalah salah satu penyedia solusi pertambangan dan infrastruktur terkemuka di dunia. Dari produksi dan pasokan bahan peledak, sistem peledakan, bahan kimia pertambangan dan pemantauan geoteknik hingga solusi digital mutakhir dan berbagai layanan yang komprehensif, serta memobilisasi sumber daya bumi secara berkelanjutan.