JAKARTA - Kucing abu-abu putih bernama Soleh mendadak jadi perhatian netizen di media sosial (medsos). Alasannya, karena Soleh berhasil diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS) di KPP Pratama Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel).

Dikutip dari akun resmi @ditjenpajakri pada Jumat (25/11/2022), Soleh pun langsung diberi kartu tanda pegawai yang memperlihatkan posisinya.

Di mana Soleh berhasil menjabat posisi Penyuluh Ahli Meow.

"Kali ini mau kenalin Soleh, salah satu anggota dari keluarga besar DJP yang sehari-hari bisa #KawanPajak temui di

@pajakserpong," tulis akun tersebut.

Kartu tanda pegawai Soleh itu pun dipakai di lehernya.

Tak hanya kartu tanda pegawai, Soleh juga memakai kalung hitam dengan bel putih yang bertuliskan namanya.

Akun tersebut menceritakan awal mula Soleh datang sampai diangkat jadi PNS Pajak.

"Soleh pertama kali datang ke KPP Pratama Serpong saat masih kitten, dan since the first time, para pegawai di kantor pajak sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada Soleh. Soleh kemudian diterima sebagai anggota KPP Pratama Serpong," jelas akun itu.

Untuk deskripsi pekerjaan Soleh adalah memberikan keceriaan kepada pegawai di sana.

"Soleh dirawat dengan baik, asupan makanannya dijamin dan Soleh juga telah disteril dan divaksin oleh para pegawai KPP Pratama Serpong," kata akun tersebut.

Soleh bahkan diberikan kuasa atas ruang kerjanya dengan seluruh area kantor jadi milik sang kucing.

Netizen yang melihat pengangkatan PNS Soleh ini langsung memberi berbagai komentar.

"Kok kurus min, pasti dia kerja di bawah tekanan," ucap akun @audrey.

"Penasaran gajinya berapa?" kata akun @kopitamanis.

"Dia nampak tak happy, gak ada tukinnya apa gimana min?" sambung @chiw.