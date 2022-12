JAKARTA - Sosok wanita bernama Sheika Moza kini tengah menjadi sorotan publik. Dia adalah ibu negara Qatar dengan penampilan yang menarik dan stylish.

Dia mulai mendapat sorotan saat hadir di upacara pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Diketahui, Sheikha Moza lahir di Qatar tetapi dibesarkan di Mesir dan Kuwait, tempat ayahnya tinggal di pengasingan sebagai penentang rezim.

Kemudian, dia kembali ke Qatar pada tahun 1977, saat usia 18 tahun, dan menikah dengan Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, seorang anggota keluarga kerajaan Qatar yang memiliki kekayaan sebanyak USD11 miliar atau sekitar Rp143 triliun.

Adapun dia terkenal sebagai seorang bangsawan asal Qatar yang masuk daftar salah satu wanita muslim terkaya di dunia.

Bahkan, dia juga pernah disebut-sebut sebagai ibu negara paling stylish di dunia.

Tak hanya kaya, dia juga sudah dikenal dengan kepintaran dan kecerdasannya.

Dia telah memelopori reformasi sosial dan pendidikan di seluruh dunia selama bertahun-tahun melalui inisiatif terobosannya dalam pendidikan dan pengembangan pemuda.

Di mana dia menjabat sebagai Ketua Yayasan Qatar untuk Pendidikan, Sains, dan Pengembangan Masyarakat (QF), sebuah organisasi nirlaba swasta yang didirikan pada 1995.

Adapun dia uga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kesehatan Tertinggi pada 2009 sampai 2014 dan Wakil Ketua Dewan Pendidikan Tertinggi tahun 2006 hingga 2012. Saat itu, tugasnya membantu melembagakan reformasi top-down sekolah umum Qatar dan sistem perawatan kesehatan.

Lalu, dia pun sering mendapatkan perhargaan, di antaranya Carnegie Medal of Philanthropy dan George Bush Award for Excellence in Public Service.

Pada 2009, Sheikha Moza dilantik ke Academie des Beaux Arts de l'Institut de France.

Tentu penampilannya yang stylish tidak terlepas pada kecintaannya pada dunia mode.

Sehingga keluarga kerajaan Qatar membeli department store Harrods yang ikonik di London seharga USD1,7 miliar pada 2010.

Dua tahun kemudian, mereka membeli rumah mode Valentino legendaris Italia dengan harga lebih dari USD857 juta.