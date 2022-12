JAKARTA - S&P 500 dan Nasdaq melemah di akhir perdagangan Rabu (7/12/2022) waktu setempat setelah sesi mixed di Wall Street.

Hal itu karena investor berjuang untuk memahami arah yang jelas karena mereka mempertimbangkan bagaimana pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve dapat masuk ke perusahaan Amerika Serikat (AS).

Mengutip Reuters, S&P 500 (SPX) kehilangan 7,34 poin, atau 0,19%, menjadi ditutup pada 3.933,92 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 56,34 poin, atau 0,51%, menjadi berakhir pada 10.958,55. Dow Jones Industrial Average (.DJI) stagnan, berakhir pada 33.597,92.

 BACA JUGA:Wall Street Anjlok Dibayangi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Untuk benchmark S&P 500 (SPX), itu adalah sesi kelima berturut-turut yang telah menurun, sedangkan Nasdaq (IXIC) berakhir turun untuk keempat kalinya berturut-turut.

Dow menghentikan penurunan beruntun dua sesi, karena berakhir tidak berubah dari hari sebelumnya.

Nasdaq terseret oleh penurunan 1,4% di Apple Inc (AAPL.O) karena pemotongan target pengiriman iPhone Morgan Stanley dan penurunan 3,2% di Tesla Inc (IXIC) karena kekhawatiran kehilangan produksi.

Pasar juga telah diguncang oleh komentar suram dari eksekutif puncak di Goldman Sachs Group Inc (GS.N), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) dan Bank of America Corp (BAC.N) pada hari Selasa bahwa resesi ringan hingga lebih parah kemungkinan besar berada di depan.

Kekhawatiran bahwa bank sentral AS mungkin mempertahankan siklus kenaikan suku bunga yang lebih lama telah meningkat baru-baru ini setelah laporan pekerjaan dan sektor jasa yang kuat.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Lebih banyak data ekonomi, termasuk klaim pengangguran mingguan, indeks harga produsen dan survei sentimen konsumen Universitas Michigan minggu ini, akan berada dalam daftar pantauan untuk petunjuk tentang apa yang diharapkan dari Fed pada 14 Desember. "Rasanya kita berada dalam periode yang sangat tidak pasti ini di mana investor mencoba untuk memastikan apa yang lebih penting, karena pembuat kebijakan memperlambat suku bunga tetapi data tidak bermain bola," kata Analis Pasar Senior, Craig Erlam di OANDA. "Pasar sedang mencoba untuk menyeimbangkan headwinds dan tailwinds dan ini menyebabkan beberapa kebingungan," tambahnya. Indeks volatilitas CBOE (VIX), juga dikenal sebagai pengukur ketakutan Wall Street, ditutup pada 22,68, penyelesaian tertinggi sejak 18 November. Pelaku pasar uang melihat peluang 91% bahwa Fed akan menaikkan suku bunga acuan utamanya sebesar 50 basis poin pada bulan Desember menjadi 4,25%-4,50%, dengan suku bunga memuncak pada Mei 2023 sebesar 4,93%. Kekhawatiran tentang kenaikan tajam dalam biaya pinjaman telah mendorong dolar, tetapi merusak permintaan untuk aset berisiko seperti ekuitas tahun ini. S&P 500 berada di jalur untuk menghentikan kemenangan beruntun tiga tahun. Tiga dari 11 indeks sektor S&P utama lebih tinggi, dengan layanan kesehatan (.SPXHC) salah satunya. Teknologi (.SPLRCT) dan layanan komunikasi (.SPLRCL), masing-masing turun 0,5 dan 0,9%, merupakan kinerja terburuk. Energi (SPNY) turun untuk sesi kelima berturut-turut. Kinerja sektor ini dibebani oleh penurunan harga minyak mentah AS, menetap di level terendah pada tahun 2022, karena kekhawatiran atas prospek pertumbuhan global menghapus semua keuntungan sejak invasi Rusia ke Ukraina memperburuk krisis pasokan energi global terburuk dalam beberapa dekade. Carvana Co (CVNA.N) mengalami hari terburuknya sebagai perusahaan publik, kehilangan hampir setengah nilai sahamnya, setelah Wedbush menurunkan peringkat saham pengecer mobil bekas menjadi berkinerja buruk" dari netral dan memangkas target harganya menjadi USD1. Sementara itu, United Airlines (UAL.O) diperdagangkan 4,1% lebih rendah. Serikat pekerja yang mewakili berbagai pekerja di maskapai mengatakan mereka akan bergabung dalam negosiasi kontrak. Saham terkait perjalanan umumnya turun. Delta Air Lines (DAL.N) dan American Airlines Group (AAL.O) masing-masing turun 4,4% dan 5,4%, dengan operator jalur pelayaran Carnival Corp (CCL.N) dan Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.N) dan akomodasi- terkait Airbnb Inc (ABNB.O) dan Booking Holdings (BKNG.O) semuanya turun antara 1,7% dan 4,4%. Volume di bursa AS adalah 10,29 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 10,98 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir. S&P 500 membukukan tujuh tertinggi baru dalam 52 minggu dan tujuh terendah baru, Nasdaq Composite mencatat 61 tertinggi baru dan 307 terendah baru.