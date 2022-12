JAKARTA - Harga pangan di Hari Raya Natal terpantau mengalami kenaikan. Dilansir dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), berikut adalah daftar kenaikan harga bahan pokok selama periode liburan ini dibandingkan dengan tanggal 23 November lalu.

Komoditas cabai rawit merah menjadi komoditas dengan kenaikan harga tertinggi.

BACA JUGA:Daftar Harga Pangan yang Naik Jelang Nataru 2023

"Per 23 Desember 2022, harga cabai rawit merah mencapai Rp54.300 per kilogram (kg), naik 12,42% dibandingkan periode yang sama bulan lalu Rp48.300 per kg bulan lalu," demikian dituliskan oleh Kemendag, dikutip MNC Portal di Jakarta, Minggu (25/12/2022).

Kenaikan harga tertinggi kedua adalah komoditas telur ayam ras, naik 8,97% dari Rp29.000 per kg menjadi Rp31.600 per kg.

BACA JUGA:Indonesia Bisa Terhindar Resesi 2023 jika Harga Pangan dan BBM Tidak Naik

Posisi ketiga dengan kenaikan tertinggi ditempati oleh komoditas cabai merah keriting, yaitu sebesar 8,96%. Harga cabai merah keriting mencapai Rp37.700 per kg dibandingkan Rp36.300 per kg bulan lalu.

Harga daging ayam ras pun naik 6,94% menjadi Rp37.000 per kg dibandingkan bulan lalu, yaitu Rp34.600 per kg. Harga bawang putih pun terpantau naik 5,79% menjadi Rp27.400 per kg dari Rp25.900 per kg bulan lalu.

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

Harga beras medium dan harga cabai merah besar sama-sama mengalami kenaikan sebesar 2,75%. Harga beras medium tercatat Rp11.200 per kg dibandingkan Rp10.900 per kg bulan lalu. Sedangkan harga cabai merah besar mencapai Rp37.300 per kg dibandingkan Rp36.300 per kg. Komoditas bawang merah mengalami kenaikan harga 1,89% menjadi Rp37.800 per kg dibandingkan Rp37.100 per kg bulan lalu. Harga minyak goreng kemasan sederhana terpantau melampaui batas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter. Harga migor kemasan sederhana ini naik 1,86% menjadi Rp16.400 per liter dibandingkan Rp16.100 per liter bulan lalu.