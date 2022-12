JAKARTA - Eka Sari Lorena Soerbakti merupakan anak tertua dari kolonel Gusti Terkelin (GT) Soerbakti sekaligus penerus dari perusahaan Lorena Group. GT Soerbakti adalah seorang Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan pendiri dari Lorena Group.

Lorena Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi atau otobus (PO).

Eka Sari Lorena Soerbakti lahir pada 6 Maret 1969 adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Sekarang ini, dirinya menjadi pimpinan perusahaan angkutan darat terbesar di Indonesia, PT Eka Sari Lorena Transport (LRNA).

Tak hanya itu, wanita berdarah Suku Karo ini juga menjabat sebagai direktur PT Ryanta Mitra Karina dan PT Prima Sari Boga.

Eka Sari Lorena Soerbakti pernah menempuh study di Wright State University (pemasaran), Ohio, University Of Golden State California, dan Program Bisnis Intl di University of San Fransisco. Semasa kuliah, dirinya juga pernah bekerja sebagai Marketing Executive di Westin International Ltd., San Francisco, USA.

Diketahui, Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) didirikan pada 26 Februari 2002 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2002. Induk usaha Eka Sari Lorena Transport Tbk adalah PT Lorena. Sedangkan induk usaha terakhir LRNA adalah PT Lorena Kirana.

Sementara itu, sepanjang Januari - September 2022, Eka Sari Lorena Transport mengalami rugi bersih sebesar Rp10,61 miliar, mengecil dibanding periode yang sama 2021 dengan rugi bersih senilai Rp17,76 miliar. Berdasarkan laporan keuangan, perolehan rugi bersih selama periode sembilan bulan pertama 2022, terutama dipengaruhi peningkatan jumlah pendapatan sebesar 33,71% (year-on-year) menjadi Rp67,98 miliar.