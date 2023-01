JAKARTA - Perhelatan bergengsi Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022 yang dipelopori Bank Mandiri sukses digelar. WMM 2022 yang mengusung tema Bring Back Euphoria! Proud to be Entrepreneur tahun ini diikuti 6.919 peserta.

WMM 2022 tampil dengan kemasan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, WMM tidak hanya menggelar kompetisi untuk Business Existing saja, namun juga terdapat Side Competition berupa Business Plan dan Santripreneur.

WMM merupakan program andalan dari Bank Mandiri yang digelar sejak 2007, dan merupakan wujud konsistensi Bank Mandiri dalam mendukung pengusaha muda Indonesia. Konsistensi tersebut tidak hanya berhenti pada tahapan kompetisi, namun berlanjut pada tahap pendampingan, pengembangan usaha, dan juga promosi nasional dan lokal yang didukung oleh Bank Mandiri.

“WMM tidak hanya menjadi ajang perlombaan saja, tetapi sudah menjadi sebuah komunitas pengusaha muda yang solid dan terus meluas dari tahun ke tahun. Ini yang menjadi semangat bagi kami untuk terus konsisten mengembangkan wirausaha muda Indonesia,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha.

Babak Grand Final Meet The Boss WMM 2022 yang digelar di Ritz Carlton pada Kamis (8/12/2022), The Boss atau dewan juri, yang terdiri dari Direktur Utama PT Bank Mandiri, Tbk Darmawan Junaidi, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN Tedi Bharata, Presiden Direktur Medco Energy sekaligus Duta Kopra Hilmi Panigoro, dan Public Figure sekaligus Entrepreneur Christian Sugiono, menobatkan Indra Purwidiyanto pemilik usaha Naruna Keramik dari kategori Kreatif sebagai juara pertama atau Capital Champion dengan hadiah sebesar Rp290.000.000.

Juara kedua dengan hadiah Rp255.000.000 diraih Dian Prayogi (Habibi Garden, kategori Sosial). Posisi ketiga ditempati oleh Alvin Tanto (3Dprint.ID, kategori Teknologi) dengan hadiah Rp180.000.000, dan Benita Selian (Smoothie Theory, kategori Boga) menempati posisi keempat dengan hadiah Rp75.000.000. Nah, buat kamu yang ingin lebih mengenal keempat finalis WMM 2022, yuk langsung saja kepoin:

Indra Purwidiyanto, Juara Capital Champion Targetkan Ekspor Naruna Keramik di 25 Negara

The Boss menobatkan Indra Purwidiyanto (Naruna, kategori Kreatif) sebagai Capital Champion 2022. (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Meraih gelar juara atau Capital Champion Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022, tak pernah terbayangkan oleh Indra Purwidiyanto. Ia menyadari persaingan antar peserta sejak babak awal dalam ajang yang dipelopori Bank Mandiri ini sangatlah ketat.

Keberhasilan lelaki asal Salatiga, Jawa Tengah, dalam meraih Capital Champion WMM 2022 tak terlepas dari kreativitas dan inovasinya dalam mengembangkan usaha Naruna Keramik.

Naruna Keramik merupakan usaha di bidang kriya keramik yang memproduksi keramik dari bahan material 100 persen lokal dengan desain khas Indonesia.

“Alhamdulillah banget, terima kasih Tuhan, keluarga, teman, family Naruna. Nggak nyangka sih bisa sampai ke tahap ini. Peserta WMM ini hebat-hebat, keren-keren. Kita sebenarnya sudah gak kayak kompetisi, kayak keluarga. Jadi, ini kemenangan bukan hanya buat saya, tapi buat semuanya,” katanya.

Indra memulai usaha keramik khas Indonesia dengan fasilitas dan bujet minim pada 2018 silam. Saat itu, untuk menjalankan bisnisnya, ia harus “ngantor” di warung yang menyediakan WiFi gratis. Bahkan untuk memproduksi keramik khas Indonesia-nya, Indra harus menyewa kos-kosan yang memiliki lahan kosong.

Keterbatasan fasilitas dan bujet ternyata tidak merontokkan semangat Indra untuk terus memproduksi keramik khas Indonesia.

“Kita buat tempat produksi, terus setelah itu kita sampai saat ini masih nyewa di lapangan besar. Jadi, sebenarnya kalau orang bilang kita sudah hebat, sudah besar sudah ekspor ke luar negeri, tapi sebenarnya kita sama start mulai dari itu,” ujarnya.

Dalam menjalankan usaha Naruna Keramik, Indra memberdayakan masyarakat sekitar. Pemberdayaan tersebut bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat. Saat ini, Naruna telah memiliki kurang lebih 30.000 customer di dalam dan luar negeri dengan omzet yang sudah bisa mencapai Rp2 miliar.

Predikat sebagai Capital Champion WMM 2022 tidak membuat Indra cepat berpuas diri. Menurutnya, usaha Naruna Keramik akan terus dikembangkan. Tidak hanya merambah pasar lokal, tapi juga akan diperluas hingga ke berbagai negara.

Dengan pendanaan yang didapat, Indra ingin memfasilitasi sentra-sentra agar bisa kembali bangkit, dan nantinya dapat mengekspor ke-25 negara, sesuai dengan mimpi Naruna.

“Kami ingin memfasilitasi sentra-sentra usaha. Sesuai dengan mimpi kami agar sentra-sentra ini bisa kembali bangkit dan dengan itu kita bisa ekspor ke-25 negara,” tuturnya.

Dian Prayogi, Juara 2 WMM 2022, Bantu Petani Lebih Produktif dengan Teknologi IoT

Habibi Garden hadir untuk membantu petani Indonesia "berbicara" dengan tanaman melalui teknologi. (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Melalui platform teknologi Internet of Thing (IoT) yang membantu para petani dalam menjalankan usaha di sektor pertanian, Dian Prayogi asal Jawa Barat dengan usaha pendiri usaha Habibi Garden, berhasil memenangkan WMM untuk kategori Sosial.

Dian mengaku deg-degan saat ditanya seputar inovasinya di sektor pertanian tersebut.

“Yang paling berkesan adalah ketika semua juri bertanya. Jadi, dibanding kompetitor yang lain, saya yang paling banyak ditanya, gak tau kenapa. Alhamdulillah, saya bisa menjawab apa yang juri tanyakan. Semoga ke depannya amanah ini bisa kami pegang dan membantu banyak petani di Indonesia,” ujarnya.

Teknologi besutan Dian mampu membaca parameter kunci pertanian, seperti temperatur, pH, kadar nutrisi NPK, kelembaban tanah, dan prediksi curah hujan. Data tersebut akan disimpan dalam cloud dan diolah oleh machine learning algoritma, sehingga petani dapat memahami tanamannya dan memberikan dosis pupuk sesuai dengan kebutuhannya.

Dian berterima kasih kepada Bank Mandiri atas dukungan kepada pengusaha-pengusaha muda di Indonesia melalui WMM.

“Alhamdulillah karena WMM ini adalah barometernya kompetisi bisnis di Indonesia. Karena saya rasa yang paling penting masuk ke final adalah mendapatkan relasi dengan peserta, juri, Bank Mandiri. Nah, ini yang akan menjadi value untuk personal saya dan perusahaan untuk bisa lebih berkembang ke depannya,” katanya.

Dian menambahkan, WMM bukan hanya kompetisi bisnis antar wirausaha muda Indonesia, tapi juga dimeriahkan dengan WMM Fest, konser musik, pameran produk alumni WMM. Dengan prestasi yang diraihnya di ajang WMM 2022, Dian berencana akan membantu lebih banyak para petani di Indonesia, dan mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.

“Untuk perusahaannya sendiri mohon doanya dalam 1-2 tahun ke depan kita lagi bersiap-siap untuk Initial Public Offering (IPO), sehingga corporate governance lebih terbuka dan lebih banyak, yang tertarik sehingga dapat membantu petani Indonesia,” ujarnya.

Dalam menjalankan usahanya di era digital saat ini, Dian akan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, untuk mendukung produktivitas di sektor pertanian.

“Di era digital semua informasi sangat terbuka. Jadi siapa pun yang ingin berwirausaha, peluangnya sama karena semua informasi terbuka bisa diperoleh dengan mudah. Jadi itu yang saya rasa tantangannya gimana tetap action melakukan usaha sesuai dengan strategi-strategi yang sudah kami siapkan. Sehingga dapat membantu petani mewujudkan kemandirian pangan Indonesia,” ujarnya.

Alvin Tanto, Juara 3 WMM 2022, Memproduksi Mesin Cetak Tiga Dimensi

3Dprint.ID memproduksi mesin-mesin cetak tiga dimensi yang tangguh, presisi, dan handal. (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Alvin Tanto dari kategori Teknologi sekaligus peraih Golden Ticket dengan nama usaha 3Dprint.ID berhasil meraih juara ketiga WMM 2022. Menurutnya, 3DPrint.ID (3DID) adalah perusahaan manufaktur digital di bawah nama CV Triputra Kencana Persada. 3Dprint.ID memproduksi mesin-mesin cetak tiga dimensi yang tangguh, presisi, dan handal.

Fokus dan komitmen 3DPrint.ID adalah pemenuhan use-case unik tiap pengguna menciptakan hubungan yang erat antara 3DID dan para pelanggan.

“Sangat berterima kasih dan bersyukur sebagai juara 3 WMM 2022. Jujur, saya salah satu peserta yang agak flat sebenarnya. Memang banyak sekali challenge-nya, nggak cuma di bootcamp atau di penjurian. Tapi attitude kita juga dinilai. Saya berterima kasih kepada Bank Mandiri yang sudah mengadakan WMM. Jadi, terusin WMM-nya, WMM ini ajang belajar buat semua yang terlibat. Mulai dari media, panitia, sampai peserta. Jadi, ini kesempatan emas buat kita semua tumbuh jadi bisnis yang lebih baik,” katanya.

Setelah WMM 2022, Alvin berencana mengikuti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk 3D Printer. Ia berharap dengan produk 3D Printer miliknya bisa mendapatkan TKDN serta dukungan dari Bank Mandiri.

“Sedangkan uang hadiah juga bisa dimanfaatkan untuk mempercepat prosesnya. Kalau sudah masuk TKDN, tentu saja kita pengen masuk e-katalog, biar 3D Printer pertama Indonesia yang desainnya penuh komponen lokal, tapi performance dan desainnya, looks-nya, feel-nya itu kayak mesin luar,” ucapnya.

Benita Selian, Juara 4 WMM 2022, Mengedukasi Masyarakat untuk Hidup Sehat

WMM sangat memberikan pengalaman baru bagi perkembangan bisnis Smoothie Theory. (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Pandemi Covid-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup sehat. Salah satu caranya dengan mengonsumsi buah. Yup, Smoothie Theory besutan Benita Selian hadir guna mengedukasi masyarakat akan hidup sehat.

Jebolan Diploma of Business Monash College Melbourne, Australia 2013, ini mulai merintis usaha berjualan minuman buah secara offline pada 2019. Menurutnya, Smoothie Theory menjadi kunci utama mengurangi makanan yang manis-manis dari gula tambahan.

‘’Kandungan gula dalam buah kan itu alami. Ini menjadi alternatif untuk hidup sehat dan pelan-pelan bisa memperbaiki gaya hidup,’’ ujarnya.

Mengedukasi masyarakat untuk bergaya hidup sehat dengan produk Smoothie Theory membuat The Boss mendapuk Benita sebagai juara 3 WMM 2022 kategori Boga. Menjadi juara 3 WMM merupakan kado spesial menjelang akhir tahun 2022.

"Senang sekali. Pengalaman ikut WMM 2022 dan menang untuk kategori Boga, membuka mata melihat hal yang belum pernah aku alami sebelumnya. Termasuk ketemu dengan teman-teman dari background bisnis yang berbeda, dan juri-juri yang banyak memberikan insight," tuturnya.

Menurutnya, WMM sangat memberikan pengalaman baru bagi perkembangan bisnis Smoothie Theory. WMM tahun ini memang banyak kejutan, yang tidak diketahui apa yang akan dihadapi peserta.

"Kita hadapi sampai last minute. Aku merasa ini jadi tantangan tersendiri bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak kita sangka-sangka," ujarnya.

Benita menambahkan, hadiah yang diterima sebagai juara 4 akan dipergunakan untuk mematangkan operasional bisnis, baik secara sistem, pembukuan, recording, hingga system controlling. Setelah sistem operasional rapi, maka tinggal marketing, dan mendorong penjualan lebih tinggi melalui branding marketing.

"Aku akan masuk ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, karena memang kita akan mengedukasi dulu tentang gaya hidup sehat," katanya.

Benita mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri karena sudah mengadakan event WMM, dan telah memberikan pengalaman luar biasa kepada wirausaha muda.

"Pengalaman ini membawa kita keluar dari zona nyaman. Aku berharap program ini terus dipertahankan," ucapnya.

Itulah profil finalis WMM 2022. Nah, bagi kamu yang memiliki Business Existing atau pun sedang merencanakan bisnis, persiapkan diri mulai saat ini untuk mengikuti Wirausaha Muda Mandiri 2023 mendatang, ya. Raih kesempatan menangkan hadiah miliaran rupiah dan menjadi bagian dari alumni WMM. Sampai jumpa di WMM 2023! Be The Next Capital Champion 2023.

