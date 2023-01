JAKARTA - Siapa pemilik po bus NPM? transportasi darat yang melayani di Sumatera Barat.

Angga Chairul, pemilik Perusahaan Otobus (PO) Naikilah Perusahaan Minang (NPM) merupakan salah satu bus PO tertua di Pulau Sumatera.

PO NPM didirikan pada 1937 dan saat ini memiliki sekitar 275 karyawan dan 80 bus yang melayani rute dari Sumatera Barat ke Jabodetabek.

Melansir dari berbagai sumber, Angga mengatakan penjualan tiket bus turun hingga 40% pada 2020 akibat wabah tersebut.

"Kami tidak tahu bagaimana menanggapi wabah Maret-Mei 2020 karena saat itu undang-undang pembatasan aktivitas publik masih disusun," kata Angga.

Mau tak mau, manajemen sempat menyiasati kondisi pelemahan tersebut dengan menggabungkan 50% layanan penumpang dengan kargo pada sejumlah armada bus penumpangnya.

Namun sayangnya usaha tersebut tak terlalu berimplikasi positif pada angka penjualan. Hingga manajemen memutuskan untuk bekerja sama dengan platform superApps Traveloka.

Melalui penjualan online inilah titik balik bisnisnya. Baginya, sinergi ini memberikan dampak yang sangat positif bagi perusahaan.

“Saat pandemi tahun 2019-2021 hanya 7%-7,5% penjualan yang dilakukan lewat jalur online. Namun setelah kami bekerja sama dengan Traveloka pada tahun 2020, penjualan online meningkat menjadi 12%-13% pada tahun 2021- Juni 2022,” ujar Angga.

“Penjualan PO NPM pada kuartal I-2022 bisa meningkat drastis, hampir sama dengan penjualan 2019 saat pandemi belum merebak,” lanjut angga

Menurut dia adopsi teknologi memungkinkan NPM untuk mengubah sistem manual issuance menjadi auto issuance yang tentunya meningkatkan efektivitas dalam pelayanan kepada pelanggan.

Hingga saat ini NPM mencatatkan 700 penumpang per hari, jumlah ini meningkat hingga 1.200 orang per hari saat mudik Lebaran dan pemesanan untuk libur sekolah juga sudah mencapai hingga 900 penumpang per hari.

"Bagi NPM, digitalisasi sangat membantu operasional perusahaan, termasuk pemesanan dan transaksi yang terekam secara sistematis dan dapat dipantau melalui banyak saluran di waktu real time," tutup Angga.