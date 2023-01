JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Tahun 2022 sudah berlalu, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar modal syariah Indonesia selama tahun 2022.

Di awal tahun 2023 ini, investor syariah diajak untuk menata kembali portofolio investasinya dan melihat bagaimana prospek dari investasi syariah di tahun ini. Lantas, seperti apa kilas balik kondisi pasar modal syariah Indonesia di tahun 2022? Bagaimana dengan perkembangan dari produk investasi syariah di tahun 2023?

Saksikan ulasan selengkapnya dalam webinar MNC Sekuritas Sharia Summary 2022 & Outlook 2023 pada Jumat (6/1/2023) pukul 16.00 WIB bersama Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia Irwan Abdalloh, dipandu oleh Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah.

