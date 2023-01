JAKARTA - Harga Pertamax masih bisa naik lagi dalam sepekan atau sebulan ke depan. Di mana Pertamax akan diumumkan setiap minggu dengan melihat pergerakan minyak dunia.

Menteri Pekerjaan Umum (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, Sebelumnya, harga Pertamax diturunkan dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter.

Erick menjelaskan, perubahan harga BBM mengikuti perubahan harga minyak mentah dunia. Dia mengakui pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak mentah dunia,

"Kita juga harus waspada karena bukan tidak mungkin harga Pertamax bisa naik lagi, minggu depan atau bulan depan," kata Erick.

Terkait penetapan harga BBM, lanjut Erick, pemerintah tetap transparan dengan membuka data yang disesuaikan dengan harga minyak mentah dunia.

Erick sebelumnya telah mengumumkan penurunan harga Pertamax dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter. Perubahan ini seiring dengan penurunan harga minyak mentah dunia dari level USD87 per barel menjadi USD79 per barel.

"Kemarin, pemerintah, karena minyak dunia harganya turun, BBM yang sesuai dengan harga pasar seperti Pertamax kita turunkan," tutur dia.

