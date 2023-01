JAKARTA – Sosok pemilik minyak angin safe care. Siapa yang tidak kenal dengan brand minyak angin pertama Indonesia, Safe Care?

Diproduksi oleh PT Surabaya Indah Permai (PT SIP) pada tahun 2006, brand ini nyatanya masih tetap menjadi favorit masyarakat Indonesia sampai sekarang.

Diketahui, PT Surabaya Indah Permai (PT SIP) telah berdiri sejak tahun 1992 dengan komitmen untuk memberi yang terbaik dalam memproduksi dan mempertahankan produk dengan kualitas baik yang sesuai dengan standar internasional.

Lantas, siapa sosok dibalik suksesnya minyak angin Safe Care ini? Berikut ulasannya.

Saat ini, Safe Care dipimpin oleh perempuan muda bernama Trijayanti Darmadji. Jabatannya yaitu sebagai CEO PT. Surabaya Indah Permai (SIP), Produsen Safe Care. Pengalamannya yang sudah berkontribusi di beberapa tempat, membuat dirinya dipercaya menjabat sebagai CEO Safe Care.

Adapun, lulusan Bachelor of Commerce dari University of Columbia ini pernah bekerja di Vertical Bridge Corporate Consulting, RL Financial Consulting Team, dan Burnaby Board of Trade.

Selain itu, selama masa kepemimpinannya, Safe Care telah mengeluarkan terobosan baru dalam hal aroma yang tidak terlalu menusuk dan pengembangan kemasan yang lebih praktis sehingga mudah diterima oleh kalangan anak muda. Sebagai tambahan, PT SIP juga bersertifikat ISO 9001:2015 sejak tahun 2017. Sertifikat ini tidak hanya menunjukkan kelebihan pada sistem atau manajemen di dalam perusahaan tapi juga pada staf dan semua pekerja dalam menumbuhkan keahlian dan pengetahuan.