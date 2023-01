JAKARTA – Menguak siapa pemilik Perusahaan Otobus (PO) bus Litha & CO. PO Bus ini menawarkan 4 tipe kelas bus, mulai dari ekonomi tidak termasuk air conditioner (ac) hingga kelas eksklusif.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (10/1/2023), PO Litha & Co didirikan di Makale, Tana Toraja oleh Litha Brent pada tahun 1967. Awalnya Litha & Co bekerja mengangkut barang-barang, namun akhirnya resmi menjadi badan usaha berbentuk firma pada 1970.

Oleh karena itu, perusahaan resmi menjadi penyedia jasa angkutan darat dengan melayani trayek Makassar-Tana Toraja pada 1972.

Seiring berjalannya waktu, PO Litha & Co terus berkembang dengan memperluas trayeknya dan menambah armada baru. Hingga kini diketahui telah melayani 18 trayek di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

Adapun, sekarang PO Litha & Co sudah banyak dikenal masyarakat bahkan pernah menjadi operator bus terbaik di Sulawesi sekitar tahun 1990. Kemudian PO ini mendapatkan sejumlah penghargaan sebagai perusahaan angkutan AKAP dengan pelayanan ekonomi terbaik dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada 2012 dan 2014, Certificate of Excellence pada 2015 dan 2017 dari Mercedes-Benz Bus Club of Millionaires, dan Bus AKAP Terbaik 2017 versi Bismania.