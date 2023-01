JAKARTA - Daerah Terkaya di Yogyakarta menarik untuk diketahui, apalagi kota ini menjadi favorit untuk ditinggali atau disinggahi.

Daerah Istimewa atau DI Yogyakarta adalah sebuah provinsi di pulau Jawa yang terdiri dari 4 wilayah Kabupaten dan satu kota.

Provinsi di Yogyakarta memiliki beberapa daerah dengan PDRB per kapita tertinggi, menjadikan daerah tersebut sebagai daerah terkaya di DI Yogyakarta.

Salah satu yang terkaya di provinsi DI Yogyakarta merupakan Kabupaten Sleman.

Daerah yang dikatakan sebagai daerah terkaya lainnya di Provinsi DI Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta sendiri.

Melansir dari berbagai sumber, Rabu (11/1/2023), berikut inilah daftar daerah terkaya di Provinsi DI Yogyakarta:

Kota Yogyakarta produk domestik bruto per kapita 2021: Rp102.084.000 dan produk bruto per kapita 2020: Rp95.681.000. Selanjutnya Kabupaten Sleman yang produk domestik bruto perkapita 2021: Rp43.556.000 sedangkan produk domestik bruto per kapita 2020: Rp40.719.000

Kabupaten Bantul produk domestik bruto per kapita di 2021: Rp28.129.000, produk domestik bruto per kapita 2020: Rp26.581.000. lalu ada Kabupaten Kulon Progo yang produk domestik bruto per kapita 2021: Rp28.070.000 dan Produk domestik bruto per kapita 2020: Rp26.772.000 Yang kelima ada Kabupaten Gunung Kidul Produk domestik bruto per kapita 2021: Rp26.931.000 dan Produk domestik bruto per kapita 2020: Rp25.466.000.