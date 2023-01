JAKARTA - Apple Inc akan memotong gaji dari CEO Apple Tim Cook sebesar 40% pada 2023 menjadi USD49 juta atau sekitar Rp743 miliar (Kurs Rp15.154 per dolar AS). Dikutip dari panduan investor, Tim Cook sendirilah yang mengusulkan perubahan tersebut lalu disetujui oleh para pemegang saham.

Di samping itu, sekitar 73% persentase unit saham Cook dikaitkan dengan kinerja Apple pada 2023, bukan lagi 50%, hal itu akan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Hal ini dikatakan langsung oleh pihak perusahaan dalam pengajuan peraturan, hari Kamis.

Untuk tahun 2022, Cook menerima kompensasi sebesar USD99,4 juta atau sekitar Rp1,5 triliun, termasuk gaji pokok sebesar USD3 juta atau sekitar Rp45 miliar, penghargaan saham sekitar USD83 juta atau sekitar Rp1,2 triliun dan bonus. Itu naik sedikit dari tahun 2021, ketika total paket pembayarannya adalah USD98,7 juta atau sekitar Rp1,4 triliun.

Adapun, gaji terbaru Cook didasarkan pada "umpan balik pemegang saham yang seimbang, kinerja Apple yang luar biasa dan rekomendasi dari Tuan Cook," kata pembuat iPhone itu dalam pengajuan. Perusahaan juga berencana untuk "memposisikan target kompensasi tahunan Tn. Cook antara persentil ke-80 dan ke-90 relatif terhadap kelompok rekan utama kami untuk tahun-tahun mendatang," kata Apple.

Apple Memotong Gaji CEO Setelah Dua Paket Rp1,5 Triliun Apple telah mendapatkan banyak kritik dari berbagai kelompok seperti Institutional Shareholder Services tentang usulan kompensasi Cook, tetapi pemegang saham memilih untuk menyetujuinya tahun lalu. ISS, sebuah firma penasehat terkemuka, mengeluhkan bahwa saham Cook akan terus turun setelah masa pensiun dan setengah dari penghargaan tersebut tidak bergantung pada kriteria kinerja seperti harga saham perusahaan. Total kompensasi aktual Cook untuk tahun 2023 dapat berfluktuasi berdasarkan kinerja saham perusahaan. Cook berjanji akan memberikan kekayaannya untuk kegiatan amal. Sangat jarang bagi CEO untuk merekomendasikan kompensasi mereka sendiri untuk diamalkan. Paket gaji semakin mewah, dan 2021 adalah tahun rekor untuk kompensasi eksekutif, menurut data Bloomberg. Tetapi pemegang saham menolak saran paket tersebut. Rekor jumlah yang disebut suara bayar-bayar gagal pada tahun 2021, yang mungkin mencerminkan rasa frustrasi pemegang saham terhadap kinerja perusahaan selama pandemi, menurut Mercer. Apple juga mengungkapkan kompensasi 2022 untuk Chief Financial Officer Luca Maestri, Penasihat Umum Kate Adams, kepala ritel Deirdre O'Brien dan Chief Operating Officer Jeff Williams. Semua eksekutif tersebut dibayar sekitar USD27 juta atau sekitar Rp409,3 triliun sudah termasuk gaji, saham, dan bonus — pada tahun 2022, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu, teknologi raksasa yang berbasis di Cupertino, California itu juga mengumumkan bahwa rapat pemegang saham tahunannya akan berlangsung secara virtual pada 10 Maret. Saham Apple turun 27% tahun lalu, meskipun penurunan itu lebih kecil daripada yang diderita oleh Indeks Komposit Nasdaq yang padat teknologi. Mereka telah naik 2,7% sepanjang tahun ini.