SURABAYA - MNC Insurance mencatat pertumbuhan premi meningkat pada 2022 yakni capai 30% dibandingkan tahun 2021 meskipun ada pandemi Covid-19 pada tahun lalu.

Direktur Teknik MNC Insurance Tengku K Dzulfikar N mengatakan, MNC Insurance berhasil membukukan premi kotor di atas Rp1 triliun pada tahun 2022. Premi tersebut dikontribusi dari semua department.

"Tentunya ini tak lepas dari kontribusi para rekan agen dan hasil bottom line yang positif," katanya saat ditemui dalam acara Agency Kick Off 2023 di Oakwood Hotel and Residence, Surabaya, Kamis (26/1/2023).

Dia meyakini, dengan kinerja yang cukup mantap di tahun 2023, menunjukkan bisnis model dari MNC Insurance sudah berada di jalur yang tepat dan benar.

"Tinggal kita memanfaatkan momen dan source yang ada dengan lebih maksimal lagi," tutur Dzulfikar.

Seperti diketahui, MNC Insurance menggelar Agency Kick Off 2023 di Oakwood Hotel and Residence, Surabaya. Acara ini merupakan kick off program keagenan MNC Insurance untuk 2023, di mana terdapat program trip ke Korea Selatan dan Eropa Barat untuk rekan agen yang berprestasi MNC Insurance.

Baca Juga: 50 Tahun Berkarya, Indomie Konsisten Hidupkan Inspirasi Indomie untuk Negeri

Follow Berita Okezone di Google News

Seluruh rekan agen berkesempatan untuk ikut ambil bagian dalam insentif trip ini. Program ini merupakan bagian dari berbagai program keagenan yang akan dilaksanakan di tahun 2023.