JAKARTA - Daerah termiskin di Sulawesi Barat. Adapun persentase jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 11,92% pada September 2022, angka tersebut naik jika dibandingkan dengan Maret 2022.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (26/1/2023), garis kemiskinan di Sulawesi Barat pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp 364.251 per kapita per bulan. Angkanya naik 3,22% dibandingkan pada September 2020 yang sebesar Rp 352.874 per kapita per bulan.

Berikut deretan daerah termiskin yang ada di Sulawesi Barat, yang pertama Kabupaten Polewali Mandar. Polewali Mandar menjadi kabupaten paling miskin yang ada di Sulawesi Barat.

Berada diurutan pertama, persentase jumlah penduduk miskin sebanyak 16,39% pada Maret 2022, angka tersebut naik jika dibandingkan dengan bulan Maret 2021 yang hanya 15,68%.

Kedua, Kabupaten Majene. Tingkat penduduk miskinnya sekitar 15,13% dari sekitar 150.939 orang penduduk. Terakhir adalah Kabupaten Mamasa dengan tingkat penduduk miskin sekitar 14,51%, angka tersebut juga naik jika dibandingkan dengan bulan Maret 2021 sebesar 13,77%. Adapun, Kabupaten yang dianggap paling sejahtera di Sulawesi Barat adalah Kabupaten Pasangkayu karena tingkat kemiskinan penduduk di daerah itu hanya 5,09% pada Maret 2022.