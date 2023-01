JAKARTA - Wall Street ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat (27/1/2023) waktu setempat.

Hal itu karena investor bergulat dengan gempuran data ekonomi dan serangkaian laba perusahaan yang beragam, semuanya sambil mengamati waktu saat bergerak turun menuju pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve minggu depan.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 205,57 poin, atau 0,61%, menjadi 33.949,41, S&P 500 (SPX) naik 44,21 poin, atau 1,10%, menjadi 4.060,43 dan Nasdaq Composite (IXIC) bertambah 199,06 poin, atau 1,76%, menjadi 11.512,41.

Sementara ketiga indeks saham utama AS naik, saham momentum mega cap, didukung oleh pendapatan Tesla Inc (TSLA.O) yang mengalahkan dan perkiraan penjualan yang optimis, membantu menempatkan Nasdaq di posisi terdepan.

Kumpulan data menunjukkan ekonomi AS bernasib lebih baik pada kuartal keempat dari perkiraan analis, dan pasar tenaga kerja tetap ketat, meskipun ada tanda-tanda melemahnya permintaan.

Ini adalah pedang bermata dua bagi investor, karena dapat memberanikan Fed untuk mempertahankan suku bunga utama pada tingkat yang membatasi lebih lama.

Sementara pasar keuangan sebagian besar menghargai tingkat 25 basis poin dari bank sentral Rabu depan, sentimen itu tidak bulat.

"Data ekonomi memiliki sesuatu di dalamnya untuk semua orang; untuk para pemimpi yang menganggap ekonomi cukup lambat untuk menahan The Fed, dan pesimis yang berpikir pertumbuhan masih terlalu panas bagi The Fed untuk mundur," kata Direktur Pengelola di JPMorgan Private Bank, David Carter di New York.

"Harapan bukanlah strategi investasi, dan fakta ekonomi dapat segera membebani pasar," tambah Carter.

Musim pendapatan kuartal keempat telah mencapai langkah penuh, dengan lebih dari seperempat perusahaan di S&P 500 telah melaporkan.

Dari jumlah tersebut, 69% telah mengalahkan perkiraan konsensus, naik dari 67% pada hari Rabu, menurut Refinitiv. Analis sekarang melihat pendapatan kuartal keempat agregat turun 2,7%, lebih buruk dari penurunan tahun-ke-tahun 1,6% yang terlihat pada 1 Januari, tetapi peningkatan dari penurunan tahunan 3% pada hari Rabu, per Refinitiv. Dari 11 sektor utama S&P 500, semua kecuali bahan pokok konsumen (.SPLRCS) naik. Energi (.SPNY) memimpin kenaikan persentase, didorong oleh kenaikan harga minyak mentah karena tanda-tanda peningkatan permintaan dari China. Tesla Inc (TSLA.O) memberikan salah satu dorongan terbesar untuk S&P 500 dan Nasdaq, sahamnya melonjak 11,0% setelah laporan pendapatannya. Chevron Corp (CVX.N) mengumumkan akan melipatgandakan anggarannya untuk pembelian kembali saham, yang membuat saham perusahaan minyak tersebut naik 4,9%. Kemudian IBM Corp (IBM.N) turun 4,5% setelah pengumumannya bahwa akan memangkas pekerjaan divestasi beberapa aset setelah gagal mencapai target kas tahunannya. Saham Bed Bath & Beyond Ink (BBBY.O) anjlok 22,2% setelah pengecer perlengkapan rumah menerima pemberitahuan gagal bayar dari JPMorgan Chase. Southwest Airlines Co (LUV.N) turun 3,2% setelah peringatan kerugian kuartal saat ini. Meskipun perkiraan permintaan yang kuat untuk perjalanan udara pada tahun 2023, indeks S&P 1500 Airlines yang lebih luas turun 0,9%. Hal itu mungkin ada hubungannya dengan perkiraan pendapatan kuartal saat ini yang mengecewakan dari Mastercard Inc (MA.N), mengutip perkiraan permintaan perjalanan yang terpendam yang semakin berkurang. Saham perusahaan pembayaran konsumen turun 1,3%. Saham Intel Corp (INTC.O) turun sebanyak 6% dalam perdagangan yang diperpanjang setelah perusahaan membukukan pendapatan di bawah ekspektasi Street. Adapun Mastercard Visa Inc (V.N) naik hampir 2% setelah berjam-jam setelah melaporkan kenaikan laba triwulanan karena belanja konsumen yang tangguh. Masalah yang maju melebihi jumlah yang menurun di NYSE dengan rasio 2,35 banding 1; di Nasdaq, rasio 1,45 banding 1 disukai para peningkat. S&P 500 membukukan 23 tertinggi baru dalam 52 minggu dan tidak ada terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 111 tertinggi baru dan 32 terendah baru. Volume di bursa AS adalah 11,34 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 10,93 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.