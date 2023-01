JAKARTA- Dari mana asal brand Calvin Klein membuat penasaran pecinta fesyen. Brand yang ada sejak Tahun 1960-an ini menjual beragam busana. Mulai dari t-shirt, jaket, pakaian dalam, sepatu sampai wewangian.

Bahkan koleksi sneakers Calvin Klein pria termasuk yang favorit. Banyak yang mengira brand satu ini berasal dari Paris, Prancis sebab kota tersebut menjadi kiblat fasyen dunia.

Namun, rupanya brand tersebut bukanlah dari Paris atau Benua Biru. Untuk mengetahui asal Brand Calvin Klein, simak penjelasan berikut ini.

Dari mana asal brand Calvin Klein adalah rumah mode yang pertama kali yang didirikan oleh perancang busana asal Amerika bernama Calvin Klein. Rumah mode ini didirikan pada 1968 di sebuah toko di New York City dengan nama Calvin Klein Limited.

Koleksi pertama Calvin Klein adalah rangkaian mantel dan gaun awet muda yang ditampilkan di toko New York, Bonwit Teller. Pada bulan September 1969, Klein mulai muncul di sampul salah satu majalah terkemuka di dunia, Vogue.

Dua tahun berselang, pada 1971, Klein menambahkan pakaian olahraga, blazer klasik, dan pakaian dalam ke koleksi wanitanya. Pada 1977, pendapatan tahunan meningkat menjadi $30 juta, dan Klein memiliki lisensi untuk beberapa produknya seperti; syal, sepatu, ikat pinggang, bulu, kacamata hitam, dan seprai.

Pada pertengahan 1970-an, ia telah menciptakan kegemaran jeans desainer dengan mencantumkan namanya di saku belakang. Kemudian pada 1978, Klein mengklaim penjualan 200.000 pasang jeans terkenalnya pada minggu pertama di pasar.

Seiring berjalannya waktu, pakaian Klein telah terjual di lebih dari 120.000 toko di Amerika Serikat dan enam negara lainnya. Pada akhir 1987, Calvin Klein dikabarkan akan dijual lantaran masalah finansial yang dialami perusahaan, hal ini diperparah dengan kegagalan dalam produksi untuk Triangle Industries.

Meski tengah alami ujung kebangkrutan, pada 1992, Calvin Klein berhasil mendapatkan kembali dan meningkatkan profitabilitas kerajaannya sepanjang tahun 90an melalui sektor pakaian dalam dan parfum. Perusahaan ini pun telah didekati oleh dua perusahaan barang mewah yakni LVMH and Pinault Printemps Redoute untuk bergabung dengan Calvin Klein guna mempertahankan perusahaan.

Sayangnya, pada pertengahan bulan Desember 2002, Calvin Klein Inc secara resmi dijual kepada produsen kemeja Phillips Van Heusen Corp (PVH). Transaksi yang dilakukan kedua perusahaan ini pun didukung secara finansial oleh Apax Partners Inc. sebuah perusahaan ekuitas swasta dari New York. Alhasil, Calvin Klein menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PVH.

Itulah asal negara Calvin Klein yang banyak dikira dari Paris.

(RIN)