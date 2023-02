JAKARTA - Harga emas melemah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), berbalik melemah dari keuntungan sesi sebelumnya karena investor melakukan aksi ambil untung menjelang pengumuman keputusan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, tergelincir 2,50 dolar AS atau 0,13% menjadi ditutup pada 1.942,80 dolar AS per ounce, setelah diperdagangkan mencapai level tertinggi sesi 1.949,00 dolar AS dan terendah 1.936,10 dolar AS.

Emas berjangka terangkat 6,10 dolar AS atau 0,31% menjadi 1.945,30 dolar AS pada Selasa (31/1/2023), setelah merosot 6,40 dolar AS atau 0,33% menjadi 1.939,20 dolar AS pada Senin (30/1/2023), dan menyusut 0,60 dolar AS atau 0,03% menjadi 1.929,40 dolar AS pada Jumat (27/1/2023).

Tak lama setelah lantai perdagangan emas ditutup, pengumuman FOMC keluar, menunjukkan bahwa Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin seperti yang diharapkan. Emas terus jatuh setelah pengumuman kenaikan suku bunga.

Tetapi setelah Ketua Jerome Powell berbicara dalam sebuah konferensi pers setelah pertemuan, harga acuan emas berjangka melonjak menjadi 1.969,05 dolar AS per ounce, tertinggi sejak April tahun lalu.

"Data inflasi yang diterima selama tiga bulan terakhir menunjukkan penurunan yang disambut baik dalam laju kenaikan bulanan," ketua Fed mengatakan. "Sementara perkembangan terakhir menggembirakan, kita akan membutuhkan lebih banyak bukti untuk yakin bahwa inflasi berada di jalur penurunan yang berkelanjutan," tambahnya.

Data ekonomi yang dirilis pada Rabu (1/2/2023) bervariasi. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa lowongan pekerjaan AS, ukuran permintaan tenaga kerja, meningkat 572.000 menjadi 11,0 juta pada hari terakhir Desember. Para ekonom memperkirakan 10,250 juta lowongan pekerjaan. Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur AS dari Global S&P direvisi sedikit lebih tinggi menjadi 46,9 pada Januari 2023 dari perkiraan awal 46,8. The Automated Data Processing Inc. (ADP) melaporkan bahwa pemberi kerja sektor swasta AS menambahkan 106.000 pekerjaan pada Januari, turun dari 253.000 yang direvisi pada bulan sebelumnya. Indeks manufaktur dari Institute for Supply Management (ISM) tergelincir satu poin persentase menjadi 47,4% pada Januari, dari 48,4% pada Desember. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 22,7 sen atau 0,95%, menjadi menetap pada 23,609 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April merosot 19,4 dolar AS atau 1,9%, menjadi ditutup pada 1.001,70 dolar AS per ounce.