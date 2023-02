Perhelatan bergengsi di Tanah Air Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022 memang telah berakhir. Namun, keseruan dan challenge yang dilalui para peserta selalu menarik perhatian.

Yup, WMM yang merupakan program andalan Bank Mandiri, dan telah digelar sejak 2007 merupakan bukti nyata Bank Mandiri untuk mendukung para pengusaha muda Indonesia, serta membantu pemerintah dalam kewirausahaan di Indonesia.

Berakhirnya kompetisi WMM 2022 ini ditandai dengan mendaulat Indra Purwidiyanto sebagai Capital Champion pada babak grand final Meet The Boss. WMM 2022 yang mengusung tema Bring Back Euphoria! Proud to be Entrepreneur merupakan kali ke-12 yang digelar oleh Bank Mandiri diikuti 6.919 peserta.

Dalam channel YouTube Bank Mandiri kamu bisa menyaksikan keseruan para peserta WMM 2022 dalam menyelesaikan setiap challenge yang diberikan, lho. Tentu kamu penasaran kan keseruan apa sih yang dilakukan para peserta dalam menyelesaikan challenges tersebut. Yuk langsung saja simak ulasannya:

Episode 1: Adu Strategi

Pada episode pertama WMM Series 2022 dengan tema Adu Strategi, Top 16 Business Existing dan peraih Golden Ticket akan beradu strategi dalam game challenge. (Foto: dok YouTube Bank Mandiri)

Pada episode pertama WMM Series 2022 dengan tema Adu Strategi, kamu bisa menyaksikan Top 16 Business Existing WMM 2022 dengan Kategori Boga, Kreatif, Teknologi, dan Sosial. Di samping pemenang Top 16 Business Existing WMM 2022, ada juga pemenang Golden Ticket.

Mereka bersaing ketat di Bootcamp di Jakarta untuk bisa meraih tiket di babak Meet The Boss dan meraih hadiah ratusan juta rupiah. Peserta dibagi dalam empat tim, yaitu Livin, Kekinian, Kopra, dan Digital. Mereka dikumpulkan di Museum Mandiri, Kota Tua, Jakarta Barat.

Caesar Gunawan, Game Master, turut mendampingi peserta selama game dan melakukan berbagai tantangan seru. Panitia kemudian memilih empat orang pada tahap ini untuk masuk ke tahap Meet The Boss.

Game challenge pertama adalah menemukan tempat terluas di Museum Mandiri. Game challenge ini dimenangi Tim Livin. Berikutnya Tim Digital berhasil menemukan puzzle dalam game Find Me Challenges. Selama memainkan game Challenges semua peserta dibekali handy talky.

“Awalnya kami dimulai dengan pembagian tim. Tugas satu orang ke lapangan satu orang memegang kendali komunikasi, yang dua orang lagi memecahkan clue dari masalah yang ada,. Namun ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan,” kata Heru dari Tim Kopra.

Episode 2: Siapa Kompak Dia Dapat!

Pada episode kedua peserta harus menghadapi tantangan Think Logic Challenge, yang mengharuskan para peserta berpikir logis dalam waktu singkat. (Foto: dok YouTube Bank Mandiri)

WMM Series 2022 episode kedua dengan tema Siapa Kompak Dia Dapat! peserta harus menghadapi tantangan Think Logic Challenge. Think Logic Challenge mengharuskan para peserta berpikir logis dalam waktu singkat. Terdapat tiga babak yang harus dilewati oleh setiap tim dengan masing-masing babak terdiri dari beberapa pertanyaan dengan bobot nilai yang berbeda-beda.

Mulai dari soal matematika, tebak gambar, dan tebak video. Tidak hanya itu, keempat tim yang berhasil mengumpulkan poin tertinggi akan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Adapun untuk penentuan juara pada setiap tantangan yang diberikan merupakan hasil rekapan nilai dari masing-masing challenge, yaitu Find Me Challenge dan Think Logic.

Pada akhir episode kedua keempat tim selanjutnya akan masuk ke tahap Judging Room untuk di-review oleh para mentor, yakni Florentia Jeanne, Hendy Setiono, dan Ansari Kadir. “Sebagai seorang wirausaha muda kita harus berani mengambil risiko, tapi harus punya riset dan datanya yang harus dianalisis dulu. Sebagai leader kita harus memikirkan tim, dan mengambil keputusan harus berfikir dahulu,” tutur Ansari Kadir.

Episode 3: Ada Prestasi, Ada Surprise Story

Keseruan pada Creanovation Challenge ini terlihat saat peserta WMM 2022 mencari spot dan angle foto terbaik untuk menu gado-gado. (Foto: dok YouTube Bank Mandiri)

Pada episode ketiga Caesar Gunawan, Game Master, memandu 17 peserta WMM 2022 mengikuti workshop Food Photography. Food Photographer Herry Tjiang memberikan materi mengenai teknik pengambilan foto dengan smartphone dan DSLR.Peserta terlihat antusias mengikuti workshop ini. Nah, tanpa menunggu lama para peserta langsung memotret makanan yang sudah disediakan.

Para peserta kemudian ditantang untuk melakukan Creanovation Challenge dengan membuat gado-gado kekinian. Peserta diberikan waktu 30 menit untuk menghias atau plating gado-gado. Kemudian, peserta juga diwajibkan untuk memotret hasil kreativitas mereka masing-masing.

Keseruan pada challenge ini juga terlihat saat mereka mencari spot dan angle foto terbaik untuk menu gado-gado. “Luar biasa sekali kreasi dari teman-teman WMM. Mereka bisa mengkreasikan konsep yang kami berikan. Ditambah lagi dengan angle foto yang dengan mudah mereka eksekusikan,” kata Herry Tjiang.

Setelah itu, expert dan ketiga mentor, yakni Ansari Kadir CO Founder Sang Pisang, Hendy Setiono President Director Kebab Turki Baba Rafi, dan Florentina Jeanne Founder Noonaku Signature dan Noonaku Group menentukan lima foto terbaik. Dalam babak ini terdapat tiga poin penilaian, di antaranya improvisasi, implementasi, dan tampilan produk.

Keseruan 17 peserta juga tidak akan berakhir di sana, bidang usaha mereka akan direview oleh para mentor di Judging Room. Sesi ini akan menentukan siapa yang lolos selanjutnya pada babak Meet The Boss.

Pada sesi tanya jawab para mentor bertanya tentang pendapatan usaha, kendala dalam menjalankan usaha, perjalanan usaha, keunggulan bisnis, dan perbedaan dari usaha yang dijalani. Pada sesi Deliberation para mentor mengumumkan 4 peserta yang lolos ke babak Meet The Boss, dan peserta peraih Golden Ticket.

Episode 4: Tantangan Terakhir, Meet The Boss

The Boss terdiri dari Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN Tedi Bharata, Presiden Direktur Medco Energy Hilmi Panigoro dan Public Figure sekaligus Entrepreneur Christian Sugiono. (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Tibalah para peserta di babak Meet The Boss. Pada babak ini dihadiri oleh Tedi Bharata selaku Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Kementerian BUMN, Darmawan Junaidi selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri, Hilmi Panigoro selaku Direktur Utama PT Medco Energi Internasional sekaligus Duta Kopra Bank Mandiri, dan Christian Sugiono sebagai CEO Muda Indonesia.

“Pasar dalam negeri itu menarik, namun pasar ekspor luar biasa. Bagaimana rencana Indra untuk jangka panjang dalam mengembangkan usaha baik secara lokal maupun ekspor,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi saat mengutarakan pertanyaan kepada Indra Purwidiyanto dari Kategori Kreatif.

Setelah melakukan diskusi, The Boss menobatkan Indra Purwidiyanto (Naruna, kategori Kreatif) sebagai Capital Champion dengan hadiah sebesar Rp290.000.000, Dian Prayogi (Habibi Garden, kategori Sosial) sebagai juara kedua dengan hadiah Rp255.000.000, Posisi ketiga ditempati oleh Alvin Tanto (3Dprint.ID, kategori Teknologi) dengan hadiah Rp180.000.000, dan Benita Selian (Smoothie Theory, kategori Boga) yang menempati posisi keempat dengan hadiah Rp75.000.0000.

Gimana masih penasaran kan dengan keseruan perhelatan bergengsi WMM 2022? Biar gak ketinggalan buruan deh tonton di channel YouTube Bank Mandiri sekarang juga. Selamat menyaksikan.

(Wul)