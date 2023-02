JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa nilai transaksi business to customer (B2C) selama ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 mencapai Rp8,12 miliar.

Dia pun menegaskan bahwa nilai itu berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp2 miliar-Rp3 miliar.

Diketahui, Business to customer (B2C) merupakan Pameran Pariwisata Indonesia, UMKM Ekonomi Kreatif dan Festival Kuliner yang diikuti lebih dari 160 pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan industri pariwisata dari berbagai daerah Tanah Air. Di mana cara ini telah berlangsung pada 2 hingga 5 Februari 2023.

Menurutnya, antusiasme para seller dan buyer cukup tinggi, di mana produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif terbaik dihadirkan.

“Dan yang paling menggembirakan adalah B2C, ini jumlah transaksinya waw, dari yang tadinya kita target Rp2 sampai 3 miliar tembus pertengahan hari kemarin lebih dari Rp8,12 miliar, ini sangat besar buat UMKM,” ujarnya saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.

Nilai transaksi B2B bagi para pelaku usaha pariwisata antara negara ASEAN, dari ASEAN NTOs, ASEAN Tourism Industries, Travel and Tourism Hospitality Industries, hotels & accommodation industries, TA/TO, serta pelaku MICE sekitar USD55 juta - USD60 juta.

“Target kita nanti telah semua terbukukan sekitar USD100 juta sepertinya akan tercapai. Dan kami sangat bersyukur bahwa ATF dan TRAVEX baik B2B dan B2C-nya sukses,” jelasnya.

Adapun dari ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 juga telah menghasilkan kesepakatan kerja sama dengan Qatar Airlines, yakni melalui platform Qatar Airlines dapat mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata, hingga event-event nusantara.

Qatar Airlines nantinya diharapkan juga bisa menambah rute penerbangan langsung ke Jakarta, Denpasar dan ke destinasi lainnya seperti Yogyakarta, Surabaya, dan beberapa destinasi yang mereka minati seperti Kualanamu di Medan.

“Jadi ini yang kita harapkan dalam waktu beberapa bulan ke depan kita akan melakukan pemasaran bersama sehingga harapannya akan lebih banyak wisatawan mancanegara yang datang,” ucapnya. Kemudian, dia menyampaikan penyelenggaraan ATF 2023 menjadi momentum penting bagi industri pariwisata Yogyakarta untuk bangkit kembali. Apalagi, pasca pandemi Covid-19 kunjungan wisatawan ke Yogyakarta baik turis domestik (wisnus) maupun turis asing (wisman) berangsur-angsur bangkit kembali. Sebagai informasi, dalam mendukung penyelenggaraan ATF 2023, maskapai penerbangan Batik Air membuka rute penerbangan dari Yogyakarta ke Singapura dan Kuala Lumpur (Malaysia). Yogyakarta merupakan destinasi favorit bagi wisman dari Singapura dan Kuala Lumpur. Saat ini Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) melayani 6 maskapai penerbangan ke luar negeri, yakni Airasia INA, Singapura (SIN)-YIA 4 penerbangan/pekan; Airasia Malaysia: Kuala Lumpur (KUL)-YIA (daily) Scoot, SIN-YIA (2 penerbangan/pekan), Malaysia Air KUL-YIA (2 penerbangan/pekan). Batik Air SIN-YIA (4 penerbangan/pekan); dan Batik Air KUL-YIA (3 penerbangan/pekan). “Sehingga diharapkan 6 maskapai ini akan terus bertambah, kita harapkan bisa menjadi penyemangat kebangkitan kita pemicu target 7,4 juta wisman yang akan hadir untuk melihat keindahan alam kita, keragaman budaya kita,” pungkasnya.