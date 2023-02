JAKARTA – Ternyata ini perusahaan milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja. PT Elang Mahkota Teknologi (Grup Emtek) adalah salah satu perusahaan yang didirikan Eddy Kusnadi Sariaatmadja.

Saat ini, Eddy Kusnadi Sariaatmadja menjabat sebagai Komisaris Utama Emtek. Kini Emtek menguasai tiga saluran TV Indonesia, SCTV, Indosiar dan O Channel.

Melansir Forbes, Kamis (16/2/2023), Eddy Kusnadi Sariaatmadja ikut mendirikan Emtek pada tahun 1983 sebagai distributor eksklusif komputer Compaq di Indonesia. Dia memiliki saham mayoritas.

Sementara itu, putranya Alvin Sariaatmadja adalah Presiden Direktur Emtek. Perusahaan ini telah berkolaborasi dengan Ant Financial Alibaba untuk Dana, sistem pembayaran digital di Indonesia.

Pada tahun 2021 Emtek bermitra dengan konglomerasi Salim Group di Indonesia untuk memperluas bisnis digitalnya.

Sekilas mengenai Eddy Kusnadi Sariaatmadja, dia berdomisili di Jakarta. Eddy Kusnadi Sariaatmadja lahir di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1953.

Follow Berita Okezone di Google News

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris PT Surya Citra Televisi (2001-2021), Komisaris Utama PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (2009-2011), Direktur Utama PT PP London Sumatra Tbk (2007-2009), dan Komisaris PT Australian Guarantee Corporation (1983-1993).

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan (sejak 27 Agustus 2003) serta Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Meraih gelar Bachelor of Engineering dari Universitas New South Wales, Sydney, Australia, pada tahun 1978, kemudian meraih gelar Master of Science in Engineering serta gelar Doctor Honoris Causa dari universitas yang sama masing-masing pada tahun 1980 dan 2014.