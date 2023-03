MALANG - Menteri BUMN Erick Thohir mendapat gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa dari Universitas Brawijaya (UB). Adapun penganugerahan tersebut diberikan di Gedung Samantha Krida, UB, Kota Malang pada Jumat (3/3/2023).

Kedatangan Erick Thohir di area Gedung Samantha Krida, disambut oleh puluhan pegawai PLN yang memasang spanduk banner ucapan selamat datang. Tak hanya itu ada juga tulisan selamat atas penganugerahan gelar Doktor Honoris Clausa.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB Abdul Ghofar menyampaikan proses penganugerahan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa telah melalui tahapan akademik yang ketat dan berjenjang selama 1,5 tahun.

Ghofar mengatakan Erick memiliki pemikiran yang out of the box dan melintasi berbagai disiplin ilmu.

"Pak Erick bagi kami adalah figur perubahan transformasi yang terus bergerak terus dalam berbagai keadaan meskipun sulit sekali pun," ujar Ghofar dalam penganugerahan gelar Doktor Kehormatan HC kepada Erick Thohir pagi ini.

Ghofar berharap orasi ilmiah Erick bisa menjadi bahan akademik untuk riset kampus. Ghofar menilai UB akan selalu terkoneksi dengan sumber di dalam dan luar kampus. Sementara itu, Erick memaparkan orasi ilmiah berjudul "Eternitas Transformasi BUMN : Strategi Terobosan untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia Baru". Dia mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari UB. Pria kelahiran Jakarta itu menilai pencapaian positif BUMN, baik dari sisi kinerja maupun dampak sosial kepada masyarakat merupakan kerja keras seluruh tim, terutama dari Kementerian BUMN dan para insan BUMN. "Kolaborasi menjadi kata kunci, BUMN pun tidak bisa menjadi menara gading tanpa melibatkan dukungan swasta, UMKM, dan juga masyarakat. Penghargaan saya setinggi-tingginya kepada Universitas Brawijaya, terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, atas kemuliaan dan kehormatan yang dianugerahkan kepada saya hari ini," katanya. Erick menilai gelar ini bukan tanggung jawab yang ringan, namun dia meyakini hal ini akan menjadi cerita baik yang berharga untuk generasi muda Indonesia di masa yang akan datang.Erick mengatakan setiap pekerjaan adalah amanah dari Allah SWT. "Seperti ajaran Ibu saya. Laksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan mengeluh, terimalah segala kesulitan sebagai anugerah. Itu yang saya terus bawa ke mana pun saya melangkah. Persoalan tidak membuat saya lari, begitu pula kesulitan saya anggap sebagai cara Allah SWT mengajari saya," pungkasnya.

