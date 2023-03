JAKARTA - Ancaman resesi 2023 memang menjadi isu yang telah ramai dibicarakan hingga saat ini.

Innovation dan Marketing Strategist, Wahyu Setyobudi mengatakan Indonesia tidak perlu takut dengan isu mengenai resesi global.

Karena akan ada banyak isu baru yang bisa menekan kemampuan usaha daripada sebatas isu resesi global.

“Yang paling penting, jangan sampai kita terkena resesi batin. Resesi batin adalah suatu keadaan di mana ketakutan kita pada resesi itu demikian besar, sampai mematikan dan memenjarakan daya adaptasi kita,” ujar Wahyu saat diwawancara oleh tim BuddyKu, Kamis (16/3/2023).

Adapun National Bureau of Economic Research (NBER) yang terletak di Amerika Serikat, mengartikan resesi sebagai kondisi di mana negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu beberapa bulan dilihat dari PDB riil, penghasilan, tingkat pengangguran, produksi industri, penjualan grosir-ritel.

Resesi bisa disebabkan beberapa faktor, mulai dari inflasi, deflasi berlebihan, gelembung aset yang pecah, guncangan ekonomi yang mendadak, ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, hingga pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan dua kuartal berturut-turut.

Seperti yang kita tahu, tahun 2023 ini diprediksi akan menjadi tahun sulit bagi semua negara, tidak terkecuali Indonesia.

Setelah berhasil melewati fase pandemi selama dua tahun, berbagai negara mencoba untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Hal ini yang membuat berbagai pakar mengatakan tahun 2023 akan menjadi resesi global.

Lewat akun social medianya @why.setyobudi, wahyu sering berbagi informasi seputar isu ekonomi, UMKM dan bisnis. Termasuk dalam menghadapi isu resesi ini, wahyu bilang para pelaku bisnis dan UMKM harus punya usaha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi resesi.

“Resesi atau tidak, itu bagian dari ketidakpastian. Maka pertanyaan itu sangat tidak penting resesi itu ada atau tidak, yang paling penting adalah seberapa baik kita bisa menghadapi resesi itu?” sambung Wahyu.

Wahyu pun berbagi tips dan caranya agar mudah dalam menghadapi resesi. Salah satunya adalah dengan membangun sikap mental. Sikap mental ini penting untuk selalu positif menghadapi berbagai situasi.

“Jangan takut, tapi waspada. We hoped for the best but prepared for the worst. Selalu positif, karena kemana pikiran kita diarahkan, akan kesitu lah jalannya,” tambah Wahyu.

