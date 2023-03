JAKARTA- Perusahaan yang ternyata milik Sugianto Kusuma atau disapa dengan Aguan ini pernah bersama dengan rekan-rekannya berhasil membangun mal elektronik terintegrasi pertama di Indonesia yang diberi nama Harco Mangga Dua. Selain itu, Sugianto Kusuma adalah pendiri perusahaan properti Agung Sedayu Group (ASG).

Perusahaan yang ternyata milik Sugianto Kusuma memang banyak. Apalagi, dia bahkan menyasar pengembangan beberapa kawasan residensial Taman Palem seluas 200 hektar. Kemudian, proyek Kelapa Gading Square yang diperkirakan akan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

Ketika krisis moneter terjadi 1997-1998, perusahaannya tetap bertahan dan membangun di saat pelaku industri properti berguguran.

Aguan juga dikenal sebagai Wakil Ketua Yayasan Tzu Chi. Yayasan tersebut kerap membagikan sembako kepada masyarakat yang terkena musibah, seperti kebanjiran.

Aktivitas Aguan di dunia sosial dimulai sejak tahun 2002 saat banjir melanda mengepung seluruh tempat di Ibu Kota.

Sayangnya KPK mencekal Aguan yang merupakaan nama panggilan Sugianto Kusuma untuk berpergian ke luar negeri selama enam bulan pada 2016.

Lantaran diduga terlibat kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Berikut perusahaan yang ternyata milik Sugianto Kusuma dilansir dari berbagai sumber:

1. Kategori City & Township Development :

Green Village, Green Puri, Golf Residence at Kemayoran, River Valley Residence, Green Lake City, Golf Lake Residence, Grand Galaxy City, Puri Mansion, Senayan Golf Residence, Green Mansion, Grand Cibubur Country, dan Golf Mediterania.

2. Kategori High Rise buildingĀ

Green Sedayu Apartment, Sedayu City @ Kelapa Gading, Puri Mansion Apartment, Menteng Park, Taman Anggrek Residences, The Mansion @ Dukuh Golf Kemayoran, District 8 Lot 28 SCBD, dan Residence One at Serpong Boulevard.

Kemudian, Ancol Mansion, Senayan Residence, The Mansion at Kemang, The Boulevard City Resort Residence, dan Kelapa Gading Square.

3. Kategori Commercial & IndustrialĀ

Sedayu Square, Green Sedayu Biz Park Cakung, dan Green Sedayu Biz Park Daan Mogot.

