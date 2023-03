BALI - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ekonomi digital meningkat setelah pandemi Covid-19 selama 3 tahun. Peningkatan ini menciptakan peluang-peluang yang sangat penting bagi setiap negara tapi harus diatur perkembangannya.

Setelah pandemi Covid-19, ekonomi digital mengubah kebijakan bagi banyak negara. Pasalnya, ekonomi digital menciptakan percepatan penggunaan mobile money, fintech dan perbankan online.

"Setiap negara dalam menyesuaikan cara kita bekerja tetapi juga di Kawasan Asean dan terutama bagi Usaha kecil dan menengah. Ini memberikan peluang dan sarana atau layanan yang besar bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk maju," ujarnya, dalam High Level Dialogue (Seminar) on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs, Bali, Rabu (29/3/2023).

Meski perkembangan ekonomi digital sangat menggembirakan, Sri Mulyani mengungkapkan adanya tantangan yakni inklusi keuangan. Ini faktor penting dalam perekonomian karena banyak negara Asia Tenggara melibatkan keterlibatan dan partisipasi UMKM untuk mendorong perekonomian.

"Beberapa negara Asia masih memiliki indeks inklusi keuangan yang relatif rendah yang menunjukkan kesenjangan yang besar antar negara di kawasan kita," ujarnya.

"Jadi bagaimana kita mengembangkan ekosistem digital dalam rangka pemberdayaan UMKM juga akan lebih jauh mencapai atau menciptakan peluang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan juga pemerataan tentunya akan bergantung pada inklusi keuangan ini," tambahnya.

Menurutnya, digitalisasi akan memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan skala dan kapasitasnya. Inovasi dan akselerasi menuju ekonomi digital dan digitalisasi sangat penting untuk pertumbuhan yang lebih produktif dan inklusif bagi UMKM. "Melalui digitalisasi UMKM dapat membaca data secara digital dan juga memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan bisnis mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas, mengeksplorasi lebih banyak produk dan memahami risiko serta mengoptimalkan kekayaan mereka melalui investasi dan pembelian," ujarnya.

