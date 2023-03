JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar aksi korporasi hari ini, Jumat (31/3/2023).

Dikutip situs resmi BEI, ada sembilan emiten yang akan menggelar RUPS hingga bagi dividen.

Berikut daftar aksi korporasi hari ini:

1. BDMN

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23 JI. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi Jakarta 12920.

2. BNII

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Bank Maybank Indonesia Tbk di Function Room Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika No.8 Senayan Gelora Bung Karno Jakarta 10270.

3. CITA Pemberitahuan RUPS Rencana Cita Mineral Investindo Tbk akan ditentukan kemudian 4. COAL Pemberitahuan RUPS Rencana PT Black Diamond Resources Tbk di Centennial Tower Lantai 29 5. FASW tanggal ex Dividen Tunai Fajar Surya Wisesa Tbk 6. MEDS Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Hetzer Medical Indonesia Tbk di Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi. Jl. Dr. Setiabudi No. 269-275, Kota Bandung, Jawa Barat 7. OKAS Pemberitahuan RUPS Rencana Ancora Indonesia Resources Tbk Online melalui aplikasi eASY.KSEI 8. RUNS Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Global Sukses Solusi Tbk di Hotel Swiss-Belboutique Yogyakarta, Pandawa Meeting Room Jl. Jend. Sudirman No.69, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224 9. SQMI Pemberitahuan RUPS Rencana Wilton Makmur Indonesia Tbk di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk., Boardroom, Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5A Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia.

