JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku geram melihat video yang belakangan viral di media sosial (medsos) tentang wisatawan yang merendahkan polisi.

Kegeraman tersebut diungkapkan Luhut di instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Senin (3/4/2023) dan meminta kepada kementerian/lembaga untuk tidak boleh tinggal diam terhadap perbuatan melanggar hukum apalagi ditambah dengan menghina institusi negara.

"You want to steal money?" Ucap seorang wisatawan mancanegara kepada seorang Polisi beberapa waktu lalu di Bali.

"Setelah menonton video itu saya sampaikan kepada seluruh jajaran K/L yang hadir dalam Rakor terkait penertiban wisatawan mancanegara di Bali hari ini, bahwa kita tidak boleh membiarkan siapa pun meremehkan negara ini," kata Luhut.

Lebih daripada itu, Luhut juga minta untuk diterapkannya pajak bagi wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia.

"Insentif ini akan sangat berguna untuk membiayai pengembangan destinasi dan promosi wisata seperti yang sudah diterapkan di industri pariwisata beberapa negara," katanya.

"Saya juga meminta agar dilakukan segera pengkajian untuk kenaikan biaya visa bagi beberapa negara yang sering kali bermasalah, hal tersebut penting dilakukan agar wisman yang datang terseleksi dengan baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan bahwa langkah dan upaya ini akan berhasil jika kita punya semangat yang sama, yaitu menjunjung tinggi martabat Indonesia dimanapun kita berada.

Tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang sangat menjaga nilai luhur budaya, tradisi, dan peraturan. "Jika wisatawan mancanegara ingin menikmati keindahan panorama alam Indonesia, maka mereka terlebih dulu harus memahami dan menghormati budaya, tradisi, dan peraturan yang ditegakkan di negara ini," pungkasnya.

