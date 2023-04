JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dua lajur Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Jawa Barat untuk memperlancar arus mudik Lebaran 2023.

"Minggu lalu (Tol Cisumdawu) sudah saya tengok, mudah-mudahan tanggal 14 (April 2023) bisa 'open'. Kalau di tahap awal itu dua lajur jadi nanti misalnya arus mudik dari Bandung dan arus balik ke sini Insya Allah bisa," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip Antara di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Kementerian PUPR membangun Tol Cisumdawu yang terdiri dari enam seksi. Proyek itu dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan biaya konstruksi Rp5,5 triliun.

"Itu sudah tembus dari Cileunyi, sampai ke Cipali, 90 kilometer," tambah Basuki.

Namun Basuki tidak menyampaikan terkait skenario mudik di Tol Cisumdawu apakah juga akan menggunakan "one way" atau "contra flow". "Kalau itu nanti yang 'one way' yang atur Korlantas (Polri)," ungkap Basuki.

BACA JUGA: Jalan Tol Cisumdawu Bisa Dilintasi saat Mudik Lebaran 2023

Sebelumnya pemerintah menyatakan, arus kendaraan mudik akan mulai sejak 18 April hingga puncaknya 21 April 2023 dengan perkiraan pemudik mencapai 123,8 juta atau meningkat dari jumlah pemudik tahun lalu yang mencapai 85 juta pemudik.

Baca Juga: 7 Vila Murah di Ubud untuk Refreshing Bareng Keluarga

Follow Berita Okezone di Google News

"Sudah siap (sebelum puncak arus mudik)," tambah Basuki singkat. Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan sepanjang 11,45 km telah beroperasi sejak Januari 2022. Kemudian pembangunan fisik Seksi 2 Pamulihan-Sumedang sepanjang 17,05 km sudah mencapai 94,7%. Selanjutnya Seksi 3 Sumedang-Cimalaka sepanjang 4,05 km konstruksinya telah rampung 100 persen. Sedangkan untuk pembangunan Seksi 4 Cimalaka-Legok sepanjang 8,20 km, Seksi 4A telah rampung sebesar 87,93% dan Seksi 4B telah sebesar 58%. Kemudian Seksi 5 Legok-Ujungjaya sepanjang 14,9 km, konstruksinya sudah rampung 60,9% di seksi 5A dan sebesar 63% di 5B. Terakhir, Seksi 6 Ujung Jaya-Dawuan, untuk 6A telah rampung sebesar 98,2% dan untuk 6B sudah rampung 100%. Terhubungnya Jalan Tol Cisumdawu ini akan memberikan peran penting dalam memperlancar arus mudik dari arah Tol Cipali menuju Tol Cisumdawu atau sebaliknya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.