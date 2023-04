JAKARTA - Miliarder AS makin kaya raya pasca pandemi covid-19. Badan amal Oxfam America menyebut semakin banyak miliarder AS yang mengalami kenaikan kekayaan hampir sepertiga kali lipat sejak awal pandemi COVID-19 dan hampir 90% dalam waktu satu dekade terakhir.

"Kesenjangan kekayaan di AS lebih ekstrem dan berbahaya daripada kesenjangan pendapatan, dan kita perlu mengubah pendekatan kita, agar kita dapat secara efektif mengenakan pajak atas kekayaan dan juga pendapatan," tulis Common Dreams mengutip Oxfam America dilansir dari Antara, Rabu (19/4/2023).

Berdasarkan data Forbes, laporan itu menemukan bahwa "miliarder AS hampir sepertiga kali lipat lebih kaya (secara riil lebih dari satu triliun dolar AS) dibandingkan saat awal pandemi pada 2020," sedangkan kekayaan miliarder AS secara keseluruhan melonjak 86% sejak 2013.

Jumlah miliarder AS, yang saat ini mencapai 700 lebih, juga hampir 60% lebih tinggi dibandingkan 10 tahun yang lalu, menurut analisis itu.

Pada saat yang sama, AS memiliki kelompok masyarakat "kelas bawah permanen" dari keluarga pekerja yang ditolak hak ekonominya, terjebak dalam kemiskinan, dan tidak mampu mengumpulkan kekayaan tak peduli seberapa keras mereka bekerja.

Data Oxfam menunjukkan hampir sepertiga tenaga kerja AS berpenghasilan kurang dari 15 dolar AS (1 dolar AS = Rp14.773) per jam, dengan setengah dari semua tenaga kerja wanita kulit berwarna berpenghasilan kurang dari 15,14 dolar AS per jam, kata laporan tersebut. "Kesenjangan kekayaan yang bersifat rasial benar-benar berkembang semakin luas sejak 1980-an, dan saat ini sudah mendekati situasi pada 1950. Rata-rata rumah tangga warga kulit hitam AS saat ini hanya memiliki kekayaan sekitar 12 sen untuk setiap dolar dari rata-rata kekayaan rumah tangga warga kulit putih di negara itu," imbuh laporan tersebut.

