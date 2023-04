CIKAMPEK — Lalu lintas kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta ramai lancar siang ini, Selasa (25/4/2023).

Padahal, pemerintah memprediksi puncak arus balik Lebaran 2023 akan terjadi pada 24 dan 25 April 2023.

Berdasarkan pantauan pada CCTV Travoy Jasa Marga pukul 14.13 WIB, Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta Km 47 didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus penumpang.

Meski cukup banyak kendaraan yang melintas, tidak terjadi hambatan yang menyebabkan terjadinya kemacetan.

Diperkirakan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan hingga 80 km/jam.

Seperti diketahui, rekayasa lalu lintas satu arah (one way) masih diterapkan hingga kini. One way diberlakukan mulai dari Km 414 Tol Kalikangkung sampai Km 72 Tol Cikampek hingga pukul 24.00.

Begitu pula rekayasa lalu lintas lawan arah (contraflow) di Km 72 hingga Km 47 Tol Jakarta-Cikampek pun masih diberlakukan hingga kini.

“Cikampek KM 70 - Karawang Barat KM 47+200 diberlakukan lajur contraflow/kanan, harap tertib di antrian,” tulis Jasa Marga dalam akun Twitter resmi.