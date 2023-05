JAKARTA - Sejumlah perusahaan yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau penawaran umum perdana (initial public offering/IPO), khususnya pada bulan Mei 2023.

Calon emiten tersebut berasal dari sektor teknologi, konsumer siklikal, transportasi & logistik, dan industri.

BACA JUGA:

Mengutip laman e-IPO, jadwal terdekat adalah calon emiten produsen ban motor Kingland PT King Tire Indonesia Tbk (TYRE) yang menawarkan sebanyak-banyaknya 700 juta saham atau 20,13%.

Kingland juga juga menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 350 juta waran seri I secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru. Setiap 2 saham baru melekat 1 waran seri I. Nantinya harga pelaksanaan waran jadi saham Rp150.

BACA JUGA:

Selanjutnya ada PT Era Media Sejahtera (DOOH) yang akan melakukan IPO engan menawarkan 1.547.500.000 Saham Baru atau 20,00% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan nilai nominal Rp10 setiap Saham.

Follow Berita Okezone di Google News

DOOH juga akan menerbitkan 1.238.000.000 Waran Seri I sebagai insentif bagi para pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan.

Setiap pemegang 5 Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 4 Waran Seri I. Setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham Perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- setiap Waran Seri I.

Kemudian ada PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) atau Multivision Plus yang akan IPO dengan harga penawaran awal Rp224-Rp250 per saham.

Perusahaan milik produser film dan sinetron Raam Punjabi ini akan melepas 929,2 juta saham atau sekitar 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp60 per saham.

Calon emiten selanjutnya adalah PT MPX Logistics International Tbk dengan harga penawaran berkisar Rp103-Rp110 per saham. Calon emiten dengan kode MPXL ini menawarkan sebanyak-banyaknya 400 juta saham dengan nominal Rp25 per saham atau setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Secara bersamaan, perseroan akan menerbitkan waran seri I sebanyak 80 juta waran seri I atau setara dengan 5% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran Seri I akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru.

Kemudian ada calon emiten PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk yang dikenal dengan merek dagang Jatis Mobile. Calon emiten dengan kode JATI ini melepas sebanyak 625,5 juta saham baru atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor pada nominal Rp20 per lembar. Perseroan menawarkan harga Rp100-Rp120 per lembar.

Secara bersamaan, perseroan juga menerbitkan secara cuma-cuma sebanyak 652,5 juta Waran Seri I atau setara 25 persen dari total saham ditempatkan dan disetor.

Terakhir ada calon emiten PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL), perusahaan penyewaan forklift yang akan melepas 1,75 miliar saham atau sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Nilai nominal dipatok sebesar Rp50 per saham, dengan harga penawaran senilai Rp100-Rp200 per saham

Menyusul proses IPO, SMIL juga menerbitkan 2,45 miliar unit Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru, atau setara 35% dari total jumlah saham ditempatkan-disetor penuh saat penawaran umum. Setiap pemegang 5 saham baru SMIL akan memperoleh 7 Waran Seri I, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500 per unit.

Sesuai perkiraan jadwal, SMIL telah melewati masa penawaran asal pada 30 Maret - 11 April 2023, periode offering berlangsung pada 3-8 Mei 2023, sedangkan pencatatan pada 10 Mei 2023. Perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.