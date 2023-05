JAKARTA- Siapa pemilik Hotel Meruorah menarik diulas lantara berada di Labuan Bajo terpilih menjadi tempat menginap perwakilan KTT ASEAN 2023.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 adalah pertemuan penting Pejabat Senior dari kementerian luar negeri anggota ASEAN. Pertemuan ini akan membahas tentang isu terkini untuk memperkuat pertahanan negara ASEAN.

Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023 menyelenggarakan acara besar ini di Labuan Bajo pada 9-11 Mei 2023. Sidharto Reza Suryodipuro selaku Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI akan memimpin jalannya pertemuan.

Baca Juga: Gelar Mudik Sehat, Lifebuoy Beri Edukasi Cuci Tangan Pakai Sabun Guna Cegah Covid-19

Follow Berita Okezone di Google News

-Banyak yang bertanya siapa pemilik Hotel Meruorah sebenarnya?

Pemilik Hotel Meruorah adalah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang dikelola oleh Hotel Indonesia Group. Presiden Jokowi meresmikan hotel ini secara langsung pada 14 Oktober 2021.

Hotel Meruorah berlokasi di di Kawasan Marina, Jl. Soekarno Hatta, Labuan Bajo, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya hotel bintang lima ini bernama Inaya Bay Komodo dari PT Indonesia Ferry Property (Ifpro).

Kata Meru pada Hotel Meruorah berasal dari bahasa sansekerta yang artinya ‘puncak dan kata Orah yang merupakan sebutan untuk komodo sebagai penduduk setempat. Dengan bergantinya nama, dihamparkan Hotel Meruorah dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan.

Hotel mewah ini menyediakan 145 kamar dengan dengan 1 presidential suit. Selain itu terdapat pula berbagai fasilitas untuk memanjakan pengunjung seperti 8 ruang meeting, ballroom, ruang santai eksekutif, moon bar, the bay restaurant, café et Lobby, kolam renang, pusat kebugaran, Spa and Promenade.

Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan laut yang di indah di Multifunction hall Meruorah. Tempat ini menjadi fasilitas MICE unggulan di Labuan Bajo karena lokasinya sangat strategis.

Lokasi yang sangat strategi ini menjadi nilai tambah Hotel Meruorah. Perjalanan menuju Hotel Meruorah dari Bandara Internasional Komodo kurang lebih 6 menit dengan jarak 2,5 km saja.

Demikian informasi mengenai siapa pemilik Hotel Meruorah.

(RIN)