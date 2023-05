JAKARTA - Hotel Meruorah Labuan Bajo menjadi salah satu venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 yang diadakan pada 10-11 Mei 2023.

Hotel Meruorah ini menjadi tempat menginap delegasi KTT ASEAN sekaligus juga menjadi salah satu venue utama penyelenggaraan KTT ASEAN.

Lantas, siapa pemilik hotel yang menjadi venue utama KTT ASEAN tersebut?

Dirangkum Okezone, Rabu (10/5/2023) hotel Meruorah Labuan Bajo ini ternyata bukan milik individu, melainkan milik PT ASDP Indonesia Ferry (persero) yang dikelola oleh PT Indonesia Ferry Property (IFPRO).

PT IFPRO sendiri merupakan perusahaan gabungan antara ASDP dengan PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk.

Sebagai informasi, Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo ini sebelumnya bernama Inaya Bay Komodo. Hal tersebut diungkap oleh Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi.

Hotel ini merupakan hotel bintang 5 dengan 145 kamar dan memiliki berbagai fasilitas yang lengkap. Jadi, tidak heran jika hotel ini menjadi venue utama penyelenggaraan KTT ASEAN.

Berbagai summit acara yang akan diselenggarakan di Hotel Meruorah ini, antara lain 42nd ASEAN Summit (Opening and Plenary) dan ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA).