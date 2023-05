JAKARTA – PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) menawarkan sebanyak 1,75 miliar saham dengan harga Rp100 per saham dalam Initial Public Offering (IPO). Dengan demikian dana IPO yang terkumpul sebesar Rp175 miliar.

Perusahaan penyewaan forklift dan peralatan material handling di Indonesia ini akan menggunakan dana tersebut untuk pembelian unit forklift dan peralatan material handing, pembelian lithium battery dan lithium battery charger, kendaraan operasional, serta modal kerja. SMIL juga menerbitkan sebanyak 2,45 miliar Waran Seri I dengan rasio setiap pemegang 5 saham baru berhak atas 7 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp500 per saham.

Direktur Investment Banking MNC Sekuritas Hary Herdiyanto menjelaskan, MNC Sekuritas sebagai Joint Lead Underwriters & Bookrunners IPO SMIL melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap IPO Perseroan.

Hal ini terbukti dari saham SMIL yang mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed lebih dari 140x dari total porsi minimum pooling awal yang disyaratkan, yakni 15%.

Perusahaan yang akan melantai secara resmi di Bursa Efek Indonesia pada 12 Mei 2023 ini, akan menjadi perusahaan tercatat ke-40 di tahun 2023.

Saksikan Talkshow IPO SMIL bersama Direktur Utama PT Sarana Mitra Luas Tbk Hadi Suhermin dan Direktur PT Sarana Mitra Luas Tbk Winston Suhermin di Program Market Review IDX Channel pada Jumat (12/5/2023) pukul 10.00 – 10.30 WIB.

