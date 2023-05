JAKARTA- Ini dia 4 twit Elon Musk yang bikin bursa saham hijau menarik untuk dikulik. Dia merupakan seorang pengusaha yang dikenal sebagai pendiri Tesla Motors dan SpaceX.

Dalam latar pendidikannya, Musk menjalani pendidikan dasarnya di Waterkloof House Preparatory School, Bryanston High School, dan Pretoria Boys High School. Hingga dirinya pun membeli perusahaan bernama Twitter.

Aplikasi ini memiliki banyak pengguna, Setelah sukses menjalani bisnis Twitter, ucapannya ini selalu membuat bursa saham melejit.

Berikut ini dia 4 twit Elon Musk yang bikin bursa saham hijau dilansir dari berbagai sumber:

1. Memuji Game Cyberpunk 2077

Melalui akun twitternya ini memuji game berasal dari Projekt Red, Cyberpunk 2077 . lantaran memiliki kualitas visual.

"The esthetic of cyberpunk are incredibel btw the interior design is good,"tulis Elon Musk.

2. Menyebut Gamestonk Elon Musk sempat memposting twit yang hanya berisi satu kata, yakni "Gamestonk". Tentunya ini membuat harga saham yang dimiliki Gamestonk melejit. 3. Memuji perusahaan E-commerce Musk memposting twit mengenai saham perusahaan e-commerce asal AS yang bergerak di bidang kerajinan tangan dan fesyen, Etsy (ETSY). "I Kinda Love Etsy,"tulis Elonmusk pada 26 Januari 2021. 4. Membeli Saham Twitter Elon Musk mengatakan tetap akan melanjutkan tawarannya membeli Twitter senilai USD44 miliar. Tentunya ini membuat saham twitter melonjak naik di bursa saham. Seperti diketahui, Musk lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Dia merupakan seorang putra dari pasangan Errol Musk dan Maye Musk. Ayahnya adalah seorang insinyur Afrika Selatan yang kaya. Sementara ibunya merupakan seorang model Kanada dan menjadi wanita tertua yang membintangi kampanye Covergirl. (RIN)

