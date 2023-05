JAKARTA - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia akan menyetop ekspor LNG (liquefied natural gas) atau gas alam cair.

Menurut Luhut rencana tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gas alam air di Indonesia yang semakin meningkat. Pasalnya selama ini Indonesia mengekspor dalam jumlah besar.

"Kita bertahun-tahun kita ekspor LNG, padahal ternyata sekarang kita butuh. Akhirnya studi, tempatnya deputi 1. Kita enggak mau lagi," kata Luhut dalam peluncuran Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC) di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Luhut mengatakan bahwa laporan terkait studi penyetopan ekspor tersebut akan segera diberikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Sudah kita siapkan laporan ke Presiden mau ekspor LNG, yang kontrak sudah ada, ya sudah jalan. Tapi ekspor harus setop," katanya.

Luhut mengatakan bahwa penyetopan tersebut dilakukan untuk digunakan di dalam negeri untuk kebutuhan metanol, petrochemical.

"Kita perlu gas. Cukup gas kita sendiri dan kita nggak perlu impor lagi," katanya.

Terlebih lagi, dengan adanya penyetopan tersebut diharapkan dapat menekan harga gas industri yang saat ini dipatok 6 dolar AS per MMBTU.

"Kita mau gunakan domestik supaya harga gas itu bisa 6 usd per mmbtu. Atau mungkin kalau bisa kita tekan lagi cost di well nya itu harus kita lihat berapa. Bapak Ibu sekalian, cost effectiveness. Efficiency is the bottom line (efisiensi adalah kuncinya). Dan itu harus kita bangun di negeri ini. Cukuplah masak maling terus, sampai kapan musti maling. Saya titip betul sama Anda yang lebih muda, gunakan nuranimu untuk bekerja, jangan berdoa-berdoa saja, tapi tidak berbuat sesuatu," katanya.