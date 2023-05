JAKARTA - Ternyata ini pemilik RS Siloam yang memiliki julukan bertaraf internasional terbesar di Indonesia.

Rumah sakit ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan pelayananan unggul. Berbagai penghargaan telah diraih RS Siloam sebagai rumah sakit terbaik di Indonesia.

Salah satunya pada tahun 2017, RS Siloam mendapatkan penghargaan Top 2 The Most Powerful Healthcare Brand in Indonesia dari Brand Asia.

Ternyata ini pemilik RS Siloam adalah Mochtar Riady seorang konglomerat Indonesia pemilik Lippo Group. Berdasarkan Real Time Net Worth Fobes, kekayaan pria berusia 93 tahun ini adalah sebesar USD1,4 miliar atau Rp21 triliun.

Pundi-pundi kekayaan Mochtar Riady sendiri bersumber dari Lippo Group yang menaungi sejumlah perusahaan.

Saat ini Rumah Sakit Siloam berdiri dibawah naungan PT Siloam International Hospitals Tbk merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Kesuksesan RS Siloam ternyata tidak lepas dari generasi ketiga mereka yakni Caroline Riady, cucu Mochtar Riady. Wanita berusia 37 tahun ini memimpin RS Siloam sebagai CEO Siloam Hospitals Group seluruh Indonesia. Meski dipimpin oleh Caroline Riady, RS Siloam masih menjadi bagian dari perusahaan kakeknya. Sehingga RS Siloam masih menjadi milik Mochtar Riady. Mochtar Riady lahir di Malang, Jawa Timur pada 12 Mei 1929. Sejak kecil dirinya memiliki cita-cita sebagai bankir karena melihat pegawai bank Nederlandsche Handels Bank (NHB) berpakaian rapi dan sibuk dengan sibuk dengan pekerjaannya. Sayangnya ayah Mochtar Riady menentang mimpi anaknya. Pasalnya menjadi sekolah bankir memerlukan biasa yang sangat besar. Sampai akhirnya ia bekerja di sebuah CV selama enam bulan. Salah seorang teman Mochtar Riady kemudian menawarinya bekerja di bank yang hampir bangrut. Melihat kesempatan ini, Mochtar Riady tidak tinggal diam. Dirinya mengurus bank tersebut sampai menjadi seorang direktur. Sepanjang karirnya Mochtar Riady sempat bergabung di Panin Bank tahun 1971 lalu pindah ke BCA tahun 1975. Kesuksesannya mengelola perbankan membuatnya mendapat julukan sebagai The Magic Man of Bank Marketing. Lahirnya Lippo Bank pada tahun 1989 hasil merger dengan Bank Umum Asia menjadi cikal bakal berdirinya Lippo Group. Berawal dari mendirikan jasa keuangan kemudian merambah kedua asuransi, ritel, hingga rumah sakit. Sampai pada tahun 1996, Lippo Group mendirikan RS Siloam sebagai salah satu unik usahanya. Hingga saat ini RS Siloam memiliki tim medis yang terdiri dari 500 dokter umum, 2.200 dokter spesialis, dan 9.000 perawat. Demikian informasi terkait ternyata ini pemilik RS Siloam. Â (RIN)

