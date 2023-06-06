Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Perbandingan Harta Pemilik Indomaret dan Alfamart, Siapa Paling Kaya?

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:06 WIB
Perbandingan Harta Pemilik Indomaret dan Alfamart, Siapa Paling Kaya?
Pengusaha. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menguak sosok pemilik minimarket Indomaret dan Alfamart. Minimarket Indomaret dan Alfamart selalu ada dan berdekatan dalam membuka gerainya.

Namun, ternyata pemilik Indomaret dan Alfamart merupakan dua orang yang berbeda dan masih banyak orang yang belum tahu kalau ternyata kedua minimarket tersebut memiliki bos yang berbeda.

Adapun bos Indomaret bernama Anthoni Salim yang punya harta kekayaan sangat tinggi dan masuk dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia 2022 versi Forbes dengan harta kekayaan sebesar USD7,5 miliar atau setara Rp111 triliun (kurs Rp14.900per USD).

Dia merupakan bos Indomaret melalui perusahaan PT Indomarco Prismatama, yang dikonsolidasikan dalam PT Indoritel Makmur Internasional Tbk(DNET).

Sementara itu, bos Alfamart ialah Djoko Susanto yang menduduki peringkat 10 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan USD4,1 miliar atau Rp63,9 triliun.

Halaman:
1 2
